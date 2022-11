Relembre 7 jogos clássicos do Orkut que deixaram saudades

Colheita Feliz, Café Mania, Vila Mágica e Buddy Poke são exemplos de jogos que marcaram a história do Orkut, rede social que foi muito popular no Brasil durante os anos 2000. Os games faziam bastante sucesso e eram uma das principais fontes de distração na plataforma, uma vez que permitiam interações com outros usuários e davam recompensas para os jogadores. Assim, quanto maior fosse a atividade e o contato com outros jogadores, maiores eram as chances de ganhar moedas, presentes e desbloquear novas conquistas.