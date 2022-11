Sete vezes em que o Instagram copiou recursos de outras redes sociais

Mas Snapchat e TikTok não são a única fonte de inspiração do aplicativo da Meta. O Instagram tomou as pastas do Pinterest como referência para desenvolver o recurso de Coleções, por exemplo. Na galeria de fotos abaixo, o TechTudo reúne sete recursos que o Instagram copiou de outras redes sociais. Veja as imagens e observe as semelhanças entre as funções.