The Crown: conheça elenco da temporada 5 e veja imagens da caracterização

A quinta temporada de The Crown chega nesta quarta-feira (9) ao catálogo da Netflix. O enredo da sequência da aclamada série inglesa foca nos acontecimentos turbulentos da realeza britânica durante a década de 1990, como, por exemplo, o auge da popularidade da Princesa Diana (Elizabeth Debicki) e suas ações de caridade, o período da crise repleto de problemas conjugais em seu casamento com o Príncipe Charles (Dominic West) e suas desavenças com a sogra, a Rainha Elizabeth II (Imelda Staunton).