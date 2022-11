Wandinha: conheça os personagens da série de A Família Adams na Netflix

Com apenas uma temporada de 8 episódios, a comédia de terror angariou avaliações medianas em sites especializados em críticas de filmes e séries. No Rotten Tomatoes, por exemplo, Wandinha teve 69% de aprovação, enquanto que no IMDb obteve nota 8.2 de 10. Entretanto, muitos veículos internacionais, como é o caso do Independent e o The New York Times, realizaram reviews negativas quanto à série, afirmando que o roteiro é superficial por ter dado mais peso aos famosos clichês de ensino médio do que na icônica personagem de A Família Addams. Segundo o jornal americano, Wandinha nada mais é do que um "melodrama adolescente de alto nível". Veja, a seguir, os personagens e elenco da série.