WhatsApp: veja 10 funções que revolucionaram o app de mensagens

O WhatsApp foi lançado em 2009 e, de lá para cá, recebeu uma série de atualizações com funções que inovaram o app para Android e iPhone (iOS). Esses recursos incluem medidas de segurança - como a autenticação de dois fatores e senha por Face ID e Touch ID, por exemplo - e também melhorias na usabilidade do aplicativo, como adesão ao modo escuro e as possibilidades de aumentar a velocidade da reprodução de áudios e remover o status "online".