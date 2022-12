11 imagens feitas com o Dall-E 2 que vão impressionar você

As possibilidades oferecidas pela ferramenta são tão amplas quanto a criatividade humana, e os resultados, impressionantes. Para gerar uma imagem, basta acessar o site da OpenAI (https://openai.com/dall-e-2/), fazer login e descrever o que você tem em mente na barra de texto. A IA, então, fornecerá quatro opções de resultados, dos quais é possível obter mais variações. Para inspirar você e mostrar do que o Dall-E 2 é capaz, o TechTudo reuniu, na galeria de fotos a seguir, 11 imagens impressionantes feitas com a ferramenta.