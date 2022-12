7 'brincadeiras' do Spotify que você pode fazer pelo celular

O Spotify conta com algumas brincadeiras que podem revelar de maneira divertida informações como os artistas que você mais ouve no app, disponível para Android e iPhone (iOS). Os recursos, em sua maioria, estão disponíveis em plataformas externas e vão além da clássica retrospectiva anual do aplicativo. Eles utilizam algoritmos que contabilizam o número de streams em músicas e artistas, e definem quais são as preferências do usuário de maneiras diferentes - como em gráfico de pizza e/ou em formato de cupom.