Argentina é campeã da Copa; veja os posts mais curtidos dos jogadores

A Argentina venceu a Copa do Catar no último domingo (18), derrotando a França e se consagrando tricampeã mundial. Após a vitória, a foto de Lionel Messi levantando a taça pela Argentina explodiu no Instagram, acumulando 42 milhões de likes. A esposa do craque, Antonella Roccuzzo, compartilhou um post com toda a família segurando a taça, e também agitou a rede social. Outros jogadores da seleção argentina usaram o Instagram para compartilhar seus sentimentos após a vitória, que contou com seis gols e foi decidida nos pênaltis. Do lado da França, o jogador francês Kylian Mbappé publicou uma mensagem de resiliência após a derrota, e o post já passa de 9 milhões de curtidas.