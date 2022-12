Cartão de Natal personalizado: veja 12 ideias criativas para se inspirar

Criar um cartão de Natal personalizado é uma tarefa que pode ser feita pelo computador. O tradicional item é usado em dezembro, na época de celebração natalina, para felicitar pessoas, expressar sentimentos ou divulgar comemorações. Quem deseja fazer um pode produzir a arte online usando editores gratuitos como o Canva e o BeFunky. Fáceis de usar, as plataformas disponibilizam templates prontos, que podem ser modificados conforme o gosto do usuário. Após as edições, é possível compartilhar a imagem nas redes sociais imprimir o cartão para entregá-lo a alguém .