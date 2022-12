Conheça o elenco de O Recruta, série da Netflix com Noah Centineo

Com oito episódios de uma hora cada, O Recruta também é estrelado por Laura Haddock (Guardiões da Galáxia), Aarti Mann (The Big Bang Theory) e Colton Dunn (Superstore: Uma Loja de Inconveniências). Além disso, a produção está tendo uma boa repercussão, principalmente nos sites agregadores de críticas, como o IMDb, por exemplo, onde recebeu nota 7.6 de 10, com base em 6,9 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a nova série original da Netflix conquistou 70% de aprovação. Conheça, a seguir, o elenco da produção na galeria de fotos: