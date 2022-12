Instagram: veja quais são os 10 brasileiros mais seguidos na rede social

Quem é a pessoa mais seguida do Instagram? A rede é uma das mais acessadas pelos brasileiros, e grande parte desse sucesso se dá por conta de diversas celebridades e influenciadores, que, diariamente, criam conteúdos para o app, disponível para Android e iPhone (iOS). Eles são seguidos por muitos usuários, brasileiros ou não, e têm milhares de seguidores. A lista inclui jogadores de futebol, cantores e mais. Nas linhas a seguir, descubra quais são os perfis do Brasil mais seguidos no Instagram.