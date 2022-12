iOS: relembre as mudanças do sistema do iPhone nos últimos 15 anos

O iOS, sistema operacional do iPhone, foi apresentado por Steve Jobs durante a Macworld Conference & Expo, em 2007, quinze anos atrás. A primeira versão dele ficou conhecida como OS 1 e contava com o primeiro modelo do Safari, além do teclado multitouch, mapas e o iTunes (então serviço de música da Apple). Hoje em dia, o sistema é, depois do Android, um dos mais populares do mundo, e anualmente recebe atualizações e melhorias, com novas funcionalidades para os novos modelos de iPhone.