Papeis de parede para destaque do Instagram: veja 10 opções para usar

Encontrar papel de parede para usar nos destaques do Instagram é algo fácil de ser feito. O recurso surgiu em 2018 e trouxe a possibilidade de manter Stories fixos, de forma que eles não sumam após 24 horas. Assim, para mantê-los mais organizados, você pode nomeá-los e ainda adicionar capas que representem o conteúdo deles ou ainda componham um feed chamativo. É comum utilizar capas de um mesmo estilo, com designs semelhantes, monocromáticas ou compondo uma paletas de cores. Em perfis profissionais, as capas podem ser utilizadas para fortalecer a identidade visual do perfil e atrair um maior interesse pelos conteúdos.