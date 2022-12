Quem é a pessoa mais seguida no Instagram? Veja 10 perfis mais famosos

Quem é a pessoa mais seguida do Instagram? O próprio perfil do aplicativo é o mais popular, mas ele não é o único popular na rede. O app, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), é extremamente popular no mundo todo, e alguns de seus usuários ultrapassam os milhões de followers acumulados por lá. Alguns famosos compõem a lista de indivíduos com o maior número de seguidores, mas há também influencers que, munidos dos inúmeros recursos para produção de conteúdo na plataforma, conseguiram criar fama dentro do próprio Instagram.