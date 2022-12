Relembre sete winks que todo mundo usava no MSN

Winks ("piscadas", em tradução direta para o português) eram figurinhas animadas do MSN, antigo serviço de mensagens instantâneas da Microsoft que foi muito popular no início dos anos 2000. Nas conversas trocadas pelo mensageiro, os ícones eram enviados como uma forma de reagir ao conteúdo dos textos. Similares aos GIFs enviados no WhatsApp e em outros aplicativos de mensagem, as figurinhas do MSN tinham dois diferenciais: preenchiam toda a tela e emitiam sons, divertindo – ou irritando – os usuários.