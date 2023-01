10 imagens impressionantes feitas com o Midjourney

Midjourney é uma inteligência artificial (IA) que cria imagens inéditas a partir de descrições textuais enviadas pelos usuários. A ferramenta pode ser acessada por meio do Discord, em uma das salas do sistema. No bate-papo, basta inserir palavras relacionadas ao tema desejado ou uma frase completa para que as imagens sejam criadas a partir da combinação dos termos. O sistema é pago, mas oferece um período de testes para que sejam criadas até 25 imagens gratuitamente.