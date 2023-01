10 memes da Gretchen que fazem sucesso na Internet

A cantora Gretchen é considerada a rainha dos memes por muitos usuários das redes sociais. As imagens engraçadas da artista circulam pela Internet há alguns anos e nunca saem de moda, já que há sempre novos memes sendo compartilhados — principalmente como figurinhas no WhatsApp ou como "estáticos" do Twitter. As caras e bocas de Gretchen rendem montagens divertidas e que podem ser usadas em diversas ocasiões. Entre as opções, há memes mais fofos da cantora e outros mais polêmicos, utilizando imagens da época em que a rainha do rebolado participava de reality shows. Confira a galeria de fotos abaixo e escolha os seus memes preferidos da Gretchen.