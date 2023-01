Casamento às Cegas Brasil: conheça os participantes da 2ª temporada

Casamento às Cegas, reality show romântico da Netflix, tem uma nova temporada disponível para o público. Lançada no último dia 28 de dezembro, a segunda season está divida em três partes, sendo as duas finais com exibição marcada para os dias 4 e 11 de janeiro de 2023. Os atores Klebber Toledo (Vai Que Cola - O Filme) e Camila Queiroz (Verdades Secretas) conduzem a apresentação do programa. No show, homens e mulheres que nunca se viram na vida devem passar por diversos experimentos sociais para que, no final, encontrem um novo amor com que eles possam se casar.