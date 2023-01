Conheça o elenco de Matilda - O Musical, releitura do filme na Netflix

O filme Matilda – O Musical estreou no catálogo da Netflix no dia 25 de dezembro e desde então conquistou um lugar no top 10 da plataforma, ocupando, no momento, a sexta posição. Baseado no livro homônimo de Roald Dahl e na produção musical da Royal Shakespeare Company, o longa conta com direção de Matthew Warchus (Orgulho e Esperança), cineasta vencedor do Prêmio Tony, e o roteiro é assinado por Dennis Kelly (Mar Negro). Estrelado por Alisha Weir, a trama acompanha a história de uma garotinha extraordinária e cheia de coragem que fará de tudo para salvar seus estudos e amigos.