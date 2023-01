Harry Potter ganha versão em anime feita com IA; veja fotos

O universo de Harry Potter foi recriado em versão anime por meio de inteligência artificial (IA). A página do Facebook FandomWire divulgou, no último mês, 43 ilustrações que imaginam a história de J.K. Rowling como se fosse um filme dos anos 1990 do Studio Ghibli. O trabalho mostra imagens do trio Harry, Hermione e Ron, do vilão Lord Voldemort e do meio-gigante Hagrid, além de cenários queridos pelos fãs da saga, como a vila Hogsmeade, as escadarias internas de Hogwarts ou o Salão Principal decorado para o Natal.