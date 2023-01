The Office: veja personagens da série de comédia que chegou à Netflix

A sitcom americana The Office (2005 - 2013) está em alta na Netflix. Com a chegada de todas as temporadas da série, os fãs da comédia aproveitaram para maratonar os episódios. Sucesso até hoje para quem gosta de sitcoms em ambiente de trabalho (como em Brooklyn 99 e Parks and Recreation), o show tem em seu elenco principal os atores Steve Carrell (Pequena Miss Sunshine), Rainn Wilson (O Roqueiro), John Krasinski (Um Lugar Silencioso), Jenna Fischer (Escorregando para a Glória), entre outros.