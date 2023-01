Veja 10 emojis que todo mundo usa e seus significados no WhatsApp

No WhatsApp, os emojis são usados com frequência para representar sentimentos de alegria, tristeza, raiva etc. As carinhas conseguem ultrapassar algumas barreiras da comunicação escrita no mensageiro, substituindo expressões faciais, movimentos do corpo e até mesmo entonação vocal. Dessa forma, uma mensagem pode ganhar mais significado quando acompanhada de um emoji. Pesquisas indicam até mesmo que usuários preferem conversas que envolvam as carinhas. A Unicode, empresa responsável por desenvolver os emojis, divulga listas com seus possíveis significados, mas isso, às vezes, pode ser pessoal.