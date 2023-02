Hogwarts Legacy tem visuais e cenários fiéis ao universo bruxo; veja fotos

Hogwarts Legacy é um jogo de RPG em mundo aberto que se passa no universo da franquia Harry Potter. Desenvolvido pela Warner Bros. em parceria com a Avalanche Software, o game tem uma trama que ocorre em 1890, muito antes do início da história do menino bruxo. Nela, usuários podem criar seu próprio personagem para viver aventuras na Escola de Magia e, ainda, desvendar um mistério que pode mudar o destino de toda a comunidade. O título foi lançado em 10 de fevereiro e está disponível, por enquanto, somente para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC (via Steam).