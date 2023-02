Adoráveis Mulheres: veja sinopse, elenco e trailer do filme de época

Adoráveis Mulheres é um filme de época lançado em 2019, que chegou ao catálogo da Netflix no último sábado (25). Atualmente, o longa, baseado no livro Mulherzinhas de Louisa May Alcott, ocupa o Top 5 na categoria filmes da plataforma. A produção conta com nomes de peso no elenco, como Meryl Streep (A Dama de Ferro), Saoirse Ronan (Lady Bird: A Hora de Voar), Emma Watson (Harry Potter e a Pedra Filosofal), Florence Pugh (O Milagre) e Timothée Chalamet (Duna), além de ter conquistado o Oscar 2020 de Melhor Figurino.

Dirigida por Greta Gerwig, mesma cineasta de Lady Bird: A Hora de Voar, a trama acompanha a história de quatro irmãs com personalidades completamente diferentes, que amadurecem enquanto os Estados Unidos atravessam a Guerra Civil. Confira, a seguir, mais informações sobre enredo, elenco, repercussão e trailer.

Enredo de Adoráveis Mulheres

As irmãs Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen), Meg (Emma Watson) e Amy (Florence Pugh) tem personalidades muito diferentes, mas carregam em comum o amor umas pelas outras. Alguns anos após a Guerra Civil, Jo March vive em Nova York e ganha a vida como escritora. Já Amy estuda pintura em Paris e tem um encontro casual com Theodore, uma paixão de infância que pediu Jo em casamento, mas foi rejeitado. A irmã mais velha, Meg, é casada com um professor, enquanto a tímida irmã Beth desenvolve uma grave doença que une a família novamente.

Elenco e equipe técnica

As atrizes Saoirse Ronan, Eliza Scanlen (Objetos Cortantes), Emma Watson e Florence Pugh interpretam as irmãs March nesta produção. Meryl Streep dá vida à tia das protagonistas, que apesar do humor ácido sempre tem conselhos valiosos para suas sobrinhas. Timothée Chalamet encena Theodore Laurence, ou simplesmente Laurie, jovem apaixonado por Jo desde a infância. Os atores Bob Odenkirk (Batter Call Saul), Laura Dern (Jurassic Park) e Tracy Letts (Ford vs Ferrari) também fazem parte do elenco do filme.

O longa foi baseado no romance Mulherzinhas, escrito pela americana Louisa May Alcott em 1868. Greta Gerwig, diretora do aguardado filme Barbie, foi a responsável pelo roteiro e direção da adaptação. O Oscar de Melhor Figurino conquistado em 2020 foi para a experiente figurinista de produções de época, Jacqueline Durran (Anna Karenina).

Repercussão entre a crítica e o público

Adoráveis Mulheres é considerado um sucesso de crítica, tendo conquistado altas notas em plataformas especializadas. No Rotten Tomatoes, por exemplo, o filme tem a aprovação de 95% dos críticos e 92% da audiência. Já no Metacritic, a produção recebeu média 91 dos especialistas e nota 7,5 entre os usuários do site. No IMDb, sua nota é 7,8.

Para O. A. Scott, do The New York Times, a diretora e roteirista Greta Gerwing criou uma história inteiramente fiel às suas origens do século XIX e, ao mesmo tempo, totalmente moderna. "[...] As irmãs vivem principalmente para encantar (e às vezes para atormentar) umas às outras. O espetáculo de sua intimidade natural, afetuosa e clamorosa é uma alegria de se ver, algo que ocasionalmente vislumbramos através dos olhos divertidos de pretendentes em potencial, vizinhos afetuosos e uma tia prodigiosamente crítica [...]", escreveu.

Trailer oficial de Adoráveis Mulheres

