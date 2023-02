Fantasma e CIA: veja sinopse, elenco e trailer do filme na Netflix

O filme Fantasma e CIA (We Have A Ghost, no título original) chegou ao catálogo da Netflix na última sexta-feira (24) e desde ocupa o 1º lugar no Top 10 de longas-metragens mais assistidos do streaming. Com roteiro e direção de Christopher Landon, o projeto é estrelado por Jahi Di'Allo Winston (Everything Sucks) e David Harbour (Stranger Things). A trama acompanha um jovem que encontra um fantasma em sua casa nova e acaba viralizando nas redes sociais por causa disso.

Com duas horas de duração, a produção americana sobrenatural é baseada no conto "Ernest", de Geoff Manaugh, lançado oficialmente em 2017. Dessa forma, confira, a seguir, mais detalhes de Fantasma e CIA, como sinopse, elenco e repercussão:

1 de 1 Com roteiro e direção de Christopher Landon, filme é estrelado por Jahi Di'Allo Winston e David Harbour — Foto: Divulgação/Netflix Com roteiro e direção de Christopher Landon, filme é estrelado por Jahi Di'Allo Winston e David Harbour — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Fantasma e CIA

A história dessa comédia sobrenatural acompanha a família Presley, que após comprar uma casa por um preço muito abaixo do seu valor real acaba descobrindo que, na verdade, a propriedade é assombrada por um fantasma chamado Ernest. Quem realiza tal descoberta é Kevin, um adolescente que acaba viralizando na Internet por conta de uma gravação que fez da aparição misteriosa.

Ao questionarem Ernest sobre seu passado, no entanto, o fantasma diz que não se lembra de nada. É a partir disso que as coisas começam a se complicar, pois quando Kevin e Frank começam a descobrir a verdade sobre o passado do novo companheiro, eles acabam se tornando alvos da CIA.

Elenco

Além de ser estrelado por Jahi Di'Allo Winston (Amigos Para Sempre) no papel do protagonista Kevin Presley e David Harbour (Stranger Things) como o fantasma Ernest, o elenco de Fantasma e CIA ainda é composto com nomes como Anthony Mackie (Os Vingadores – The Avengers), Jennifer Coolidge (The White Lotus), Tig Notaro (Na Sua Casa ou Na Minha?), Niles Fitch (This Is Us), Erica Ash (Todo Mundo em Pânico 5), Faith Ford (Operação Babá), Steve Coulter (Casamento Armado), Sarah Durn (Um Lugar Bem Longe Daqui) e Tom Bower (A Luz no Fim do Mundo).

Repercussão

Apesar de sua recente popularidade no ranking da Netflix, o filme coleciona críticas medianas a respeito de sua performance, fato que é demonstrado pelos sites agregadores. No caso do IMDb, por exemplo, a produção tem média 6,2, com base em 6,6 mil avaliações.

Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Christopher Landon tem um índice de aprovação de apenas 43% e uma pontuação de 67% em relação à audiência. Segundo o consenso do site em questão, "Fantasma e CIA tem um conceito divertido e um elenco talentoso; infelizmente esse pastiche assustadoramente irregular dos anos 80 também tem muito pouca ideia de como aproveitá-los".

Já em reviews de grandes veículos internacionais, como é o caso do Chicago Sun-Times, o jornalista Richard Roeper tece críticas mistas sobre a obra cinematográfica, afirmando que "há momentos em que Fantasma e CIA é muito brega para seu próprio bem, e a revelação sobre o que aconteceu com Ernest é atípica". Mas completa enaltecendo que "ainda assim, o elenco é maravilhoso, as gargalhadas são frequentes e o final é verdadeiramente comovente".

Por fim, Courtney Howard, do A.V. Club, pontua uma narrativa fraca e devagar, alegando que "o que deveriam ser 90 minutos apertados se transforma em um compromisso muito mais longo que, embora animado, é lento demais para seu próprio bem".