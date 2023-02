La Brea: conheça sinopse, elenco e trailer da série de ficção científica

A série de ficção científica La Brea é uma produção da emissora americana NBC lançada em 2021 e está disponível no Brasil exclusivamente pelo Globoplay . Estrelada por Nathalie Zea (The Shield: Acima da Lei) e Eoin Macken (Resident Evil 6: O Capítulo Final), a trama acompanha a história da família Harris, que se vê separada quando um imenso sumidouro se abre em Los Angeles e uma terra primitiva é descoberta abaixo do solo que os habitantes costumavam viver.

Atualmente, os últimos episódios da segunda temporada da produção estão sendo exibidos nos Estados Unidos e uma terceira temporada já foi confirmada, mas ainda não se sabe quando a season 2 será disponibilizada no Brasil. La Brea é uma criação de David Appelbaum (O Mentalista). Confira, a seguir, mais informações sobre enredo, elenco, repercussão e trailer.

Enredo de La Brea

Em La Brea, acompanhamos o drama da família Harris, que é separada quando um enorme sumidouro misteriosamente se abre na cidade de Los Angeles. A mãe, Eve, e o filho, Josh, caem no imenso buraco e se deparam com uma terra primitiva, com gigantescos e ferozes animais ameaçando suas vidas. Enquanto isso, o pai, Gavin, e a filha, Izzy, permanecem na superfície tentando encontrar maneiras de salvá-los. Tudo fica ainda mais confuso quando Gavin descobre que seus sonhos, aparentemente sem nexo, tem relação com esse universo primitivo.

O enredo da série mistura ficção científica, mistério e sobrevivência. Para o criador e showrunner da produção David Appelbaum, a surpresa é a peça-chave em todos os episódios de La Brea. "Você nunca sabe o que está por vir na próxima esquina. [...] Revelando novos mistérios e surpresas o máximo que pudermos dá ao show uma energia única e mantém o público na ponta da cadeira. Portanto, essa sempre foi uma das filosofias motrizes do programa: avançar para surpreender", conta.

Elenco e equipe técnica

La Brea é protagonizada pela família Harris, interpretada pelos atores Nathalie Zea, Eoin Macken, Jack Martin (All Rise) e Zyra Gorecki (Chicago Fire: Heróis Contra o Fogo). Além do núcleo principal, os atores Chiké Okonkwo (Call of Duty: Vanguard), Veronica St. Clair (13 Reasons Why) e Rohan Mirchandaney (Atentado ao Hotel Taj Mahal) também fazem parte da produção.

A série foi escrita e produzida por David Appelbaum, conhecido por seu trabalho em O Mentalista. Entre os muitos diretores de La Brea, Adam Davidson, conhecido por seu trabalho na série Community, foi o que dirigiu a maior quantidade de episódios: seis no total.

Repercussão pela crítica e pelo público

Segundo o site Collider, o episódio de estreia de La Brea teve uma péssima repercussão entre a crítica, o que poderia ter significado o cancelamento da produção ainda em sua primeira temporada. No entanto, contrariando essas expectativas, a série conquistou uma notável base de fãs de ficção científica, sendo o programa de classificação mais alta da NBC da temporada entre 2021/2022. Fatos que justificam a renovação para a season 3.

Em sites especializados, no entanto, a série continua tendo um desempenho ruim. No Rotten Tomatoes, La Brea só conquistou a aprovação de 29% da crítica e 44% do público, enquanto no Metacritic recebeu média 44 dos especialistas e nota 5,1 dos usuários do site. No IMDb, a nota da produção é 5,7.

Para Angie Han, do The Hollywood Reporter, a série tem um enredo eletrizante, mas não traz boas resoluções para seus mistérios. "Se você ficar entediado investigando uma esquisitice em particular, sempre há outra ao virar da esquina. Por melhor que a série seja em levantar novas questões, no entanto, não está claro o quão bom será em respondê-las", escreveu.