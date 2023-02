Like a Dragon: Ishin!: veja gameplay, história e requisitos mínimos do jogo

Like a Dragon: Ishin! é a remasterização de Yakuza: Ishin, jogo de ação e aventura lançado originalmente para PlayStation 3 ( PS3 ) e PlayStation 4 ( PS4 ) em 2014. Desenvolvido pelo RGG Studio e publicado pela Sega , o game é um spin-off da série Yakuza e promete visuais remasterizados na Unreal Engine 4, além de conteúdo expandido e recursos mais modernos. O lançamento será no dia 21 de fevereiro para PC (via Steam ), PS4, PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox One , Xbox Series X e Xbox Series S . Nos consoles da Sony, será possível encontrar mídia física no Brasil pelo preço sugerido de R$ 299,90.

Na história, os jogadores assumem controle de Sakamoto Ryoma, um bravo samurai que existiu de verdade e que, aqui, é encarnado na figura de Kazuma Kiryu, personagem clássico da série Yakuza. Confira, a seguir, mais detalhes da história, gameplay e requisitos do título.

2 de 2 Like a Dragon: Ishin mescla combates de espada com armas de fogo — Foto: Divulgação/Sega Like a Dragon: Ishin mescla combates de espada com armas de fogo — Foto: Divulgação/Sega

👉 Qual é o melhor jogo do mundo? Comente no Fórum do TechTudo

História e gameplay

A ação de Like a Dragon: Ishin se passa em Kyo, uma versão ficcional de Kyoto dos anos de 1860. Após ser acusado do assassinato de seu mestre, Sakamoto Ryoma parte em uma jornada de vingança que promete mudar a história do Japão e pôr um fim à Era dos Samurais. Vários personagens icônicos da série Yakuza, como Goro Majima, Ryuji Goda e Shun Akiyama, também estão no elenco e trazem uma dinâmica inesperada, com várias surpresas e reviravoltas.

Na contramão da conquista de Yakuza: Like a Dragon em 2021, Ishin chega sem suporte a legendas em PT-BR no lançamento. Ainda não está claro se o recurso pode chegar via atualização no futuro, mas o lançamento em mídia física no mercado nacional pode indicar que a possibilidade segue em aberto.

A gameplay traz quatro estilos de combate distintos: Espadachim, Pistoleiro, Dançarino Selvagem e Brigão. Como os nomes sugerem, os confrontos são viscerais e permitem uma mescla de espadas da era feudal com armas de fogo, representando a transição histórica entre a clássica luta de espadas e a guerra armada moderna.

Seguindo o exemplo dos demais jogos da série, Like a Dragon: Ishin também contará com muitos minigames para se divertir. Eles incluem partidas de Pedra, Papel e Tesoura, pescaria, karaokê, disputas de saquê, jogos de cartas tradicionais — como Oicho-Kabu e Koi-Koi —, entre outras atividades. Veja abaixo os requisitos mínimos para jogar o título.

Download de Like a Dragon: Ishin: requisitos mínimos e recomendados

Requisitos mínimos e recomendados de Like a Dragon: Ishin! Mínimo Recomendado Sistema operacional Windows 10 (64-Bits) Windows 10 (64-Bits) Processador Intel Core i5 3470, 3.2 GHz ou AMD Ryzen 3 1200, 3.1 GHz Intel Core i7 4790, 3.6 GHz ou AMD Ryzen 5 1600, 3.2 GHz Memória 8 GB RAM 8 GB RAM Placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 960, 2 GB ou AMD Radeon RX 460, 2 GB NVIDIA GeForce RTX 2060, 6 GB ou AMD Radeon RX Vega 56, 8 GB DirectX Versão 12 Versão 12 Armazenamento 60 GB de espaço disponível 60 GB de espaço disponível Observação 1080p/30 fps; requer CPU com suporte a AVX e SSE4.2 1080p/60 fps; requer CPU com suporte a AVX e SSE4.2