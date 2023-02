Onde assistir a Glee? Relembre sinopse, elenco, personagens e músicas

A série do criador Ryan Murphy (Dahmer: Um Canibal Americano) em parceria com os roteiristas Ian Brennan (Scream Queens) e Brad Falchuk (Pose) tratou de temas sensíveis como bullying, pobreza, religião e gravidez na adolescência. Além disso, é muito elogiada pela naturalidade que trata com a aceitação pessoal e representatividade, uma vez que tem diversos personagens em papéis de destaque que fazem partes de grupos minoritários. Relembre, nas linhas a seguir, a história de Glee e descubra mais detalhes sobre a produção da famosa série musical.

2 de 4 Glee foi uma das séries mais populares na época de seu lançamento — Foto: Reprodução/Disney+ Glee foi uma das séries mais populares na época de seu lançamento — Foto: Reprodução/Disney+

📝 Não consigo assinar HBO Max: o que fazer? Veja no Fóum TechTudo

Pelos sucessos das músicas, o elenco de Glee marcou presença com apresentações em locais de prestígio dos Estados Unidos, como na Casa Branca e na semifinal do reality show musical The X Factor em 2010. Além disso, os atores participaram da Glee Live! In Concert!, uma turnê que passou pela América do Norte, Reino Unido e Irlanda para cantar os principais sucessos da banda. A apresentação foi transmitida nos cinemas dos EUA por meio do filme Glee 3D: O Filme, lançado em 2011.

A série também rendeu um reality show de duas temporadas. Com final em 2012, The Glee Project juntou jovens para competir pelo sonho de serem selecionados para integrar no elenco de Glee temporariamente. Em cada uma das duas competições, os participantes precisavam atuar e regravar os hits já interpretados pelo elenco original.

O programa foi transmitido na emissora Oxygen e contava com participações dos atores de Glee como avaliadores. Alguns vencedores e outros destaques do reality integraram o elenco da série por tempo maior do que previa o prêmio inicial do programa, como Alex Newell.

Sinopse e personagens

O musical tem como protagonista Rachel Berry (Lea Michele), uma adolescente que é humilhada no ensino médio por estar decidida a ser tornar uma estrela da Broadway. Ela faz de tudo para aprimorar sua voz, que é uma de suas maiores qualidades, e por isso ajuda o professor Will Schuester (Matthew Morrison) a assumir o clube de coral New Directions. Enquanto tentam evoluir enquanto grupo e vencer competições regionais e nacionais, Sue Sylvester (Jane Lynch), a chefe das líderes de torcida do mesmo colégio, tenta de toda forma arruinar os planos do coral.

O primeiro episódio inicia quando Will está em busca de novos integrantes para o clube do coral, mas se inscrevem para participar apenas Rachel, Kurt Hummel (Chris Colfer), Mercedes Jones (Amber Riley), Artie Abrams (Kevin McHale) e Tina Cohen-Chang (Jenna Noelle Ushkowitz), cinco jovens que sofrem bullying na escola por serem fora do padrão dos alunos populares. Logo, Finn Hudson (Cory Monteith), o quarterback do time de futebol da escola, é obrigado a entrar e acaba em um triângulo amoroso com sua namorada, Quinn Fabray (Dianna Agron) e Rachel.

3 de 4 Kurt, Rachel, Mercedes, Finn e Tina no primeiro episódio de Glee — Foto: Reprodução/IMDb Kurt, Rachel, Mercedes, Finn e Tina no primeiro episódio de Glee — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Veja no Fórum do TechTudo

Por isso, Quinn, uma líder de torcida popular entre os colegas, também entra no coral para ficar perto do namorado. A participação de ambos faz com que mais alunos se influenciem a entrar. As amigas dela Santana Lopez (Naya Rivera) e Brittany Pierce (Heather Morris) passam a participar. Noah Puckerman (Mark Salling), amigo de futebol do Finn e um dos principais valentões do colégio, também decidem ingressar no time. Na segunda temporada, Blaine (Darren Criss) e Sam Evans (Chord Overstreet) entram no grupo e participam até o final.

Elenco

O grande elenco de Glee é composto por alguns atores mais experientes e outros que estavam iniciando na carreira, principalmente televisiva. Lea Michele interpreta a protagonista Rachel. Ela iniciou sua carreira em musicais da Broadway como Os Miseráveis e Spring Awakening. Cory Monteith, que morreu em 2013, é Finn Hudson. Jane Lynch (O Virgem de 40 Anos) dá vida a Sue Sylvester, a chefe das líderes de torcida, e Matthew Morrison (O Que Esperar Quando Você Está Esperando) é o professor Will Schuester.

Mark Salling, morto em 2018, interpreta Noah Puckerman e Chris Colfer (O Diário de Carson Phillips) vive Kurt. Darren Criss (O Assassinato de Gianni Versace) é Blaine. Interpretam as líderes de torcida Dianna Agron (Eu Sou o Número Quatro) como Quinn, a falecida Naya Rivero como Santana e Heather Morris (Spring Breakers) como Brittany. Amber Riley é Mercedes Jones. Muitos outros nomes integram o elenco.

4 de 4 Elenco de Glee é formado por muitos artistas jovens — Foto: Reprodução/IMDb Elenco de Glee é formado por muitos artistas jovens — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão e prêmios

Apesar do sucesso entre o público, principalmente jovem, a série nos sites agregadores de críticas fica, em geral, abaixo da média 7. No IMDb, está pontuada em 6,8 com 150 mil avaliações e 64 críticas. A porcentagem do número de pessoas que avaliaram a série no site Rotten Tomatoes com 3,5 estrelas ou mais é igual a 71%. No Tomatômetro, ou seja, média da avaliação de todas as temporadas por críticos, é parecida, 70%.

Além disso, no site Metacritic, pontua 75/100 no metascore com 38 comentários críticos e 6,5 pela pontuação do usuário. A maioria dos comentários positivos do público neste site se identifica com os acontecimentos da série, enquanto os comentários negativos criticam principalmente o rumo que tomou depois da terceira temporada. Em relação a prêmios, Glee ganhou 10 Globos de Ouro, três deles como Melhor Série de Comédia ou Musical. No Emmy, foi nomeada 40 vezes, vencendo seis delas.

Sucessos na música

Durante a série, o grupo do coral interpretou mais de 700 músicas de pop, rock e musicais. As mais populares estão reunidas em mais de 40 álbuns da série. Entre as emblemáticas, está Bohemian Rhapsody, do Queen, interpretada por Jonathan Groff (Mindhunter), que é cantada em paralelo ao trabalho de parto da personagem Quinn no final da primeira temporada. As performances de We Are Young, do Fun, e We Are The Champions, do Queen, também marcam momentos de união do elenco e dos personagens na série.