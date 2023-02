Onde assistir a The Vampire Diaries? Relembre história e elenco

The Vampire Diaries, clássica série adolescente do final dos anos 2000, está disponível nas plataformas de streaming Amazon Prime Video e HBO Max . Baseada na saga literária homônima da autora L. J. Smith, o seriado teve desenvolvimento de Kevin Williamson (Pânico) e Julie Plec (The Originals). No ar entre 2009 e 2017, o drama teen ainda conta com um elenco renomado, incluindo nomes como Nina Dobrev, Paul Wesley e Ian Somerhalder nos papéis principais.

A história segue uma jovem adolescente que acaba se envolvendo com dois irmãos que, na verdade, são vampiros. Com oito temporadas e 171 episódios ao todo, o drama sobrenatural se tornou tão popular que a emissora CW desenvolveu outros quatro projetos derivados da série, todos focando em personagens secundários da trama. Veja, a seguir, mais detalhes sobre história da série e sobre a produção.

2 de 3 Desenvolvida por Kevin Williamson e Julie Plec, a série é baseada na série literária homônima de L. J. Smith — Foto: Divulgação/Warner Bros. Desenvolvida por Kevin Williamson e Julie Plec, a série é baseada na série literária homônima de L. J. Smith — Foto: Divulgação/Warner Bros.

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Enredo de The Vampire Diaries

Situada na cidadezinha de Mystic Falls (Virginia), um lugar assombrado por criaturas sobrenaturais, a trama acompanha a adolescente Elena Gilbert (Nina Dobrev) durante seu dia a dia no colégio logo após a perda dos pais em um acidente de carro. Quando a jovem conhece o belo Stefan Salvatore (Paul Wesley), a protagonista se encanta pelo misterioso rapaz. O que ela não sabe, no entanto, é que ele é um vampiro, que tem como principal objetivo manter sua imortalidade em segredo.

O problema começa quando Damon (Ian Somerhalder), irmão de Stefan, descobre o relacionamento dos dois e passa a atormentá-los, se apaixonando também por Elena. Em um triângulo amoroso repleto de perigos, a adolescente se vê dividida entre os sentimentos pelos dois irmãos vampiros.

Elenco

The Vampire Diaries é estrelado por Nina Dobrev (Um Match Surpresa) no papel de Elena Gilbert, Paul Wesley (Anjos Caídos) interpretando Stefan Salvatore e Ian Somerhalder (Smallville) como Damon Salvatore. O elenco ainda conta com nomes como Candice King (Hannah Montana: O Filme), Kat Graham (Operação Cupido), Zach Roerig (O Chamado 3), Michael Trevino (Belas e Mimadas), Matthew Davis (Legalmente Loira), Joseph Morgan (Ben Hur), Claire Holt (H2O: Meninas Sereias) e Lauren Cohan (The Walking Dead).

3 de 3 The Vampire Diaries contou com um extenso elenco ao longo das oito temporadas — Foto: Divulgação/IMDB The Vampire Diaries contou com um extenso elenco ao longo das oito temporadas — Foto: Divulgação/IMDB

Repercussão

Com excelente repercussão entre o público e a crítica especializada, The Vampire Diaries conquistou altíssimas notas em sites agregadores. No IMDb, por exemplo, 325 mil usuários avaliariam a série adolescente com nota 7.7. Já no Rotten Tomatoes, o cenário se repete, visto que em uma média geral, o projeto seriado tem um índice de aprovação de 86% e uma pontuação de 70% referente à audiência. Além disso, é válido ressaltar que a segunda, a quinta e a oitava temporadas angariaram 100% de aprovação.

Segundo o consenso do site em questão, a série "não é particularmente inovadora e há muita reflexão angustiante acontecendo, mas há uma ousadia autorreferencial em The Vampire Diaries que atrairá diretamente seu público-alvo". Por fim, a plataforma ainda exalta que o seriado "supera as expectativas do gênero".

Spin-offs

Por conta do enorme universo criado dentro da trama de The Vampire Diaries e, levando em consideração também a extensa árvore genealógica dos vampiros, a CW resolveu produzir projetos derivados do seriado teen. Ao todo, foram criadas e desenvolvidas quatro séries, sendo elas: The Vampire Diaries: A Darker Truth, The Originals, The Originals: The Awakening e Legacies.