Onde assistir a Young Sheldon? Veja história, elenco e trailer da série

A série Young Sheldon, spin-off de The Big Bang - A Teoria, está na sexta temporada e é um dos destaques do HBO Max . O seriado, também exibido no Waner Channel, foca na infância e adolescência de Sheldon Cooper, o prepotente físico teórico protagonista do show original. O personagem é agora interpretado pelo ator Iain Armitage (Big Little Lies), acompanhado de Zoe Perry (Cotton), Lance Barber (Sim, Querida), Annie Potts (Os Caça-Fantasmas), entre outros. Jim Parsons, o Sheldon em The Big Bang, é o narrador da série e um dos produtores executivos.

Sua última temporada exibida tem um tom mais dramático, ao focar no empobrecimento da família de Sheldon, assim como outros conflitos parentais. Confira, a seguir, o que reserva a sexta temporada aos fãs, além de detalhes sobre o elenco e repercussão na mídia.

2 de 4 Ao longo dos episódios, vemos o conflito gerado entre a inteligência precoce de Sheldon e a mediocridade intelectual de sua família — Foto: Reprodução/IMDb Ao longo dos episódios, vemos o conflito gerado entre a inteligência precoce de Sheldon e a mediocridade intelectual de sua família — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo de Young Sheldon

No fim da década de 1980, Sheldon Cooper vivia com sua família em Medford, no Texas (EUA). Dotado de um conhecimento fora do comum, o maior obstáculo do jovem é ser compreendido pela família. Sua mãe Mary (Perry) é uma dona de casa que acredita que a inteligência do filho é obra divina. O pai George (Barber) vive para sustentar o lar e tem pouca compreensão do potencial do filho.

A irmã gêmea Melissa (Raegan Revord) usa Sheldon como alvo de suas intimidações. O primogênito Georgie Jr. (Montana Jordan) é o oposto do irmão caçula no que diz respeito à sabedoria. Já a avó materna, Constance "Connie" Tucker (Potts), é sarcástica, mas muito amorosa.

3 de 4 Na sexta temporada, o dinheiro da família Cooper está escasso e cabe à Sheldon e Missy conseguir sustentar a casa — Foto: Reprodução/IMDb Na sexta temporada, o dinheiro da família Cooper está escasso e cabe à Sheldon e Missy conseguir sustentar a casa — Foto: Reprodução/IMDb

A sexta temporada da série abre espaço ao drama e terá mais foco nos problemas financeiros enfrentados pela família Cooper, conforme mostrado no trailer. Sheldon e Missy tentam angariar, das formas mais estranhas possíveis, dinheiro para sustentar seus pais. Mary e George estão desempregados e fazem de tudo para manter a casa e os filhos. Para piorar, Georgie Jr. será pai, o que não o impediu de ser detido por contrabando.

Repercussão da crítica

Em votação de 65 mil espectadores, Young Sheldon obteve nota 7,6 no IMDb. A série está na 76ª posição no ranking de popularidade da plataforma. A primeira temporada teve score 63 no site Metacritic, além da nota 6.6 entre os usuários. Já no Rotten Tomatoes, o derivado tem aprovação de 76% da crítica e 75% do público. No consenso entre os especialistas, a série tem "um elenco interessante e temas relacionáveis que trazem uma perspectiva moderna (e, acima de tudo, agradável) às histórias já conhecidas do personagem central."

Elenco e equipe técnica

Iain Armitage foi escolhido em março de 2017, junto com Zoe Perry, para protagonizar a série. Na época, Iain era conhecido nos EUA por ter um canal no YouTube no qual fazia resenhas de musicais de teatro, com apenas 8 anos de idade. Já Zoe é filha da atriz Laurie Metcalf, que interpretou a mãe de Sheldon em The Big Bang - A Teoria. Ainda no mesmo ano, os atores Lance Barber, Raegan Revord (I See You), Montana Jordan (Minha Primeira Caçada) e Annie Potts confirmaram presença no elenco.

4 de 4 Zoe Perry vive a mãe de Sheldon Cooper. A atriz é filha de Laurie Metcalf, que interpretou a personagem em The Big Bang - A Teoria — Foto: Reprodução/IMDb Zoe Perry vive a mãe de Sheldon Cooper. A atriz é filha de Laurie Metcalf, que interpretou a personagem em The Big Bang - A Teoria — Foto: Reprodução/IMDb

Jim Parsons é o único protagonista de The Big Bang Theory a participar do spin-off. Além de narrar os episódios, num estilo similar ao de produções como Anos Incríveis e Todo Mundo Odeia o Chris, o intérprete adulto de Sheldon Cooper é também um dos produtores da série. Junto de Parsons, estão presentes Chuck Lore (criador da série original junto com Bill Prady), Steve Holland (Kenan e Kel), entre outros.