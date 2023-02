Onde assistir ao filme A Vida em Si? Veja sinopse, elenco e trailer

O drama A Vida em Si está disponível para assistir no Telecine (via Globoplay ), ideal para os espectadores que gostam de histórias de família e romance. A direção e roteiro é de Dan Fogelman, criador da série This Is Us , e a distribuição é da Amazon Studios. Dividido em cinco capítulos, o filme lançado em setembro de 2018 narra a trajetória de um casal desde a primeira vez que se conheceu até a chegada do primeiro filho, com direito a viagens de Nova Iorque até a Espanha.

Atores consagrados estão no elenco, como Oscar Isaac (Duna), Olivia Wilde (Não Se Preocupe Querida), Jean Smart (Hacks), Mandy Patinkin (Criminal Minds), Olivia Cooke (A Casa do Dragão), Sergio Peris-Mencheta (Rambo: Até o Fim), além das participações de Antonio Banderas (Gato de Botas 2: O Último Pedido) e Samuel L. Jackson (o Nick Fury do MCU). Confira a seguir mais informações sobre enredo, elenco e repercussão entre público e crítica.

2 de 3 Will Dempsey (Isaac) e Abby Lesher (Wilde) formam um casal que está junto desde a faculdade — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Will Dempsey (Isaac) e Abby Lesher (Wilde) formam um casal que está junto desde a faculdade — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Enredo e elenco de A Vida em Si

O filme narra em cinco capítulos o amor entre William “Will” Dempsey (Oscar Isaac) e Abigail “Abby” Lesher (Olivia Wilde). Ao conhecer Abby na faculdade, Will fica perdidamente apaixonado e a pede em casamento com apenas um ano de namoro. Ela aceita e a partir daí a vida do casal é recheada de eventos aleatórios que vão desde Nova Iorque até a Espanha, do casamento até a chegada do primeiro filho, coisas que acontecem na sua família e de outras pessoas que tenham algum tipo de conexão com os protagonistas.

Entre os personagens principais, além de Abby e Will, estão Irwin e Linda Dempsey (Mandy Patinkin e Jean Smart), pais de Will; Dylan Dempsey (Olivia Cooke), a filha de Will e Abby; Javier González (Sergio Peris-Mencheta) e Isabel Díaz (Laia Costa), pais de Rodrigo González (Àlex Monner); Vincent Saccione (Antonio Banderas), patrão de Javier; e Samuel L. Jackson como um dos narradores do filme.

3 de 3 O casal espanhol Javier (Sergio Peris-Mencheta) e Isabel (Laia Costa) também tem sua história de amor narrada no longa — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes O casal espanhol Javier (Sergio Peris-Mencheta) e Isabel (Laia Costa) também tem sua história de amor narrada no longa — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Repercussão entre público e crítica

Na avaliação dos críticos, A Vida em Si obteve pontuação negativa nas resenhas; porém, o público foi mais favorável ao filme. Em votação de 23 mil usuários no IMDb, o longa tem nota 6,8. No Metacritic, enquanto a média da crítica é 21, a dos espectadores está em 5.5. Já no Rotten Tomatoes, a audiência garantiu 82% de aprovação, ao contrário das resenhas especializadas, que além de garantir tomatômetro "podre" de 14%, ainda decretou o consenso de que A Vida em Si é "um melodrama piegas que significa menos do que tenta dizer, onde sugere que os talentos do roteirista e diretor Dan Fogelman são mais adequados à televisão."