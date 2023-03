10 Dias de Um Homem Bom: veja sinopse, elenco e trailer do filme

10 Dias de um Homem Bom chegou ao catálogo da Netflix no dia 22 de fevereiro e, desde então, está no no Top 10 de filmes mais vistos da plataforma de streaming, ocupando a segunda posição do ranking. Com direção de Uluç Bayraktar (Ezel), a produção turca é uma adaptação do romance best-seller de Mehmet Eroglu e faz parte de uma trilogia literária. Estrelado por Nejat İşler (Istambul Vermelho), a trama acompanha a história de um detetive particular que tenta ajudar a todos e se vê em uma jornada por justiça.

Com duas horas de duração, as filmagens do longa-metragem ocorreram em Istambul, capital da Turquia, em meados de 2021. Se você gosta de um thriller de drama e suspense, confira mais informações de 10 Dias de Um Homem Bom, como sinopse, elenco e repercussão:

Enredo de 10 Dias de um Homem

A história segue Sadık, um advogado de grande integridade sempre disposto a ajudar o próximo. Com o tempo, ele decide virar detetive particular no interior da Turquia. No entanto, quando o caso do desaparecimento de uma pessoa cai em seu colo, o protagonista descobre que não apenas uma, como várias outras, sumiram misteriosamente sem deixar rastros.

É aí que Sadık sofre a maior transformação de sua vida: mudando de um homem comum e bom para uma pessoa totalmente indiferente, fazendo com que todos aqueles que cruzam seu caminho sejam afetados. Assim, em dilemas que envolvem o propósito de ser bom, ética e justiça, o personagem acaba se transformando em um verdadeiro anti-herói, capaz de infringir os limites da lei e sujar as mãos em busca de justiça.

Elenco

Além de ser estrelado por Nejat İşler (Losers' Club) no papel do protagonista Sadık, o elenco de 10 Dias de Um Homem Bom é composto por nomes como İlayda Alişan (O Último Guardião), Nur Fettahoğlu (A Escolha), Şenay Gürler (Quem Matou Lady Winsley ?), Barış Falay (Você, Eu e Lênin), Esra Ronabar (Cotton White), Rıza Kocaoğlu (Infiltrado), Erdal Yıldız (Um Dia na Europa), Kadir Çermik (A Árvore dos Frutos Selvagens), Yurdaer Okur (Labirinto) e Ata Artman (Bilmemek).

Repercussão

Apesar de sua recente estreia como produção original da Netflix, o longa-metragem turco vem colecionando críticas razoáveis, tanto pelo público quanto pela imprensa especializada. No site agregador IMDb, por exemplo, o suspense tem nota 6.4, enquanto no Rotten Tomatoes o trabalho de Uluç Bayraktar tem um índice aprovação de 86% pelo audiência.

Já em reviews de grandes veículos internacionais, como é o caso do Decider, o jornalista John Serba tece críticas positivas sobre o projeto, afirmando que ele "não se perde tentando fazer uma declaração sobre a natureza da moralidade e da virtude". Além disso, John elogia os personagens " [...] com corações puros que não têm medo de andar no limite, sujar as mãos, fazer o que devem, coisas assim".

Por fim, Arnav Srivastava, do The Geek Review, enaltece a performance do desenrolar narrativo da obra, que "é um feito único que consegue combinar um intenso estudo de personagem no pano de fundo de um mistério em constante desdobramento sem deixar que um defeito atrapalhe o outro".