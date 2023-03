2ª temporada de Sex/Life: veja sinopse, elenco e trailer da série

A segunda temporada da série Sex/Life chegou ao catálogo da Netflix nesta quinta-feira (02). Desde então, o projeto dramático já conquistou um lugar no Top 10 de produções seriadas mais assistidas da plataforma de streaming, ocupando a terceira posição atualmente. Criada por Stacy Rukeyser, o seriado é baseado no livro 44 Chapters About 4 Men, de B.B. Easton e teve lançamento oficial em junho de 2021. A trama acompanha a história de uma mulher que, apesar de ser mãe de dois filhos e casada, acaba em um triângulo amoroso com uma pessoa do seu passado.

A nova season traz uma leva de seis novos episódios, onde as gravações acontecerem em Ontário e Toronto, no Canadá. Confira mais informações sobre Sex/Life a seguir, como sinopse, elenco e repercussão:

Enredo de Sex/Life ( alerta de spoilers! )

Na primeira temporada, a história segue Billie Connelly, uma mulher que é dona de casa, tem dois filhos e é casada com um homem bem-sucedido e carinhoso, chamado Cooper. Mas apesar das atuais aparências, a antiga vida da protagonista era recheada de aventuras selvagens pela cidade de Nova York. Assim, entediada com seu cotidiano familiar, Billie passa a sentir falta de seu passado agitado e até mesmo de seu ex-namorado Brad, com quem fantasia seus mais secretos desejos sexuais.

No entanto, ao começar a escrever um diário sobre esses devaneios, o marido da personagem acha o caderno e propõe à esposa uma jornada de autodescoberta, que acabará em um triângulo amoroso e colocando o casamento em risco.

A segunda temporada da série acompanha as consequências da escolha de Billie, que segue para um divórcio com Cooper e um término com Brad, que agora está em um relacionamento com outra mulher. Dessa forma, a protagonista deverá encarar novos desafios e desejos em busca da vida que quer. A questão que resta é se ela realmente vai conseguir o que deseja.

Elenco

Além de ser estrelado por Sarah Shahi (Adão Negro) no papel da protagonista Billie Connelly, o elenco de Sex/Life é composto por nomes como Adam Demos (Combinação Perfeita), Mike Vogel (Histórias Cruzadas), Margaret Odette (Dormindo com as Outras Pessoas), Jonathan Sadowski (Duro de Matar 4.0), Joyce Rivera (O Mapa do Polo Norte) e Li Jun Li (Babilônia).

Juntam-se ao time de atuação novos nomes também, como Cleo Anthony (Divergente), Darius Homayoun (Jogos do Apocalipse), Wallis Day (Batwoman), Craig Bierko (Todo Mundo em Pânico 4) e Dylan Bruce (Páginas do Amor).

Repercussão

Considerado um enorme sucesso da Netflix, Sex/Life conquistou os assinantes da gigante do streaming com sua trama picante e cheia de reviravoltas. No entanto, mesmo popular, a série não é tão bem avaliada pela crítica especializada, como indicam as performances do projeto nos sites agregadores. No IMDb, por exemplo, 23 mil usuários avaliaram a produção com nota 5.5. Já no Rotten Tomatoes, o índice de aprovação do seriado é de apenas 21% por parte da crítica, enquanto a pontuação de audiência atinge os 51%.

Já as reviews de grandes veículos internacionais sobre a segunda temporada, como a do Decider, a jornalista Meghan O'Keefe critica veementemente o exagero das cenas sexuais apresentada, ressaltando que "a segunda temporada de Sex/Life é uma desculpa atroz para a arte, mas mostra criatividade onde conta: nas cenas de sexo."