A Elefanta do Mágico: conheça sinopse e trailer do filme da Netflix

A animação A Elefanta do Mágico está no Top 10 filmes da Netflix. Lançado na sexta-feira (17) na plataforma, o longa infantil tem as vozes de astros consagrados no cinema e televisão como Noah Jupe (Um Lugar Silencioso), Brian Tyree Henry (Atlanta), Benedict Wong (franquia Doutor Estranho), Kirby (Barry), Sian Clifford ( Fleabag ) e Miranda Richardson ( Harry Potter e o Cálice de Fogo ). A direção é da animadora Wendy Rogers (Gato de Botas 2), em sua primeira produção como diretora.

Na trama, um garoto deve conquistar uma elefanta para juntos irem atrás do seu destino. O filme é baseado no livro infantil homônimo da escritora Kate DiCamillo, que assina o roteiro junto com Martin Hynes (Toy Story 4). Confira, a seguir, mais informações sobre elenco, enredo e repercussão de A Elefanta do Mágico.

2 de 3 Em um cenário fantástico de A Elefanta do Mágico, um garoto deve seguir uma elefanta para que ela mostre onde está sua irmã perdida — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Em um cenário fantástico de A Elefanta do Mágico, um garoto deve seguir uma elefanta para que ela mostre onde está sua irmã perdida — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

📝 Como acessar a Netflix Games? Veja no Fórum do TechTudo

Enredo de A Elefanta do Mágico

Em um mundo fantástico, Peter (Jupe) é um garoto que quer reencontrar a irmã perdida. Após ir numa feira, ele consulta uma advinha que informa que sua irmã será reencontrada com a ajuda da elefanta de um mágico. Então, durante um show de mágica num palácio, eis que o animal cai do teto e capta a atenção do jovem. Mas para ter a elefanta como guia e reencontrar sua irmã, Peter deverá cumprir três missões impossíveis dadas pelo rei e rainha (dublados por Aasif Mandvi e Kirby), que tomaram posse do animal.

Repercussão entre público e crítica

No portal IMDb, a avaliação do público garantiu ao longa nota 6,6, com base em 926 votações. Entre a crítica, o filme obteve metascore 52 no Metacritic, baseado até o momento em seis resenhas. Já no Rotten Tomatoes, que contabilizou 26 reviews, o índice de aprovação da imprensa é de 64%, ao lado de 88% na visão da audiência.

3 de 3 Peter precisa vencer desafios propostos por um rei para ter uma elefanta como guia em uma jornada familiar — Foto: Reprodução/IMDb Peter precisa vencer desafios propostos por um rei para ter uma elefanta como guia em uma jornada familiar — Foto: Reprodução/IMDb

Entre as críticas positivas catalogadas nos dois últimos agregadores supracitados, o portal IGN destacou que "apesar de seu alcance limitado e enredo previsível, A Elefanta do Mágico consegue ser um filme de animação peculiar com uma mensagem positiva". O jornal San Jose Mercury News parabenizou o roteiro, ao afirmar que a história é "um verdadeiro conto de fadas que nos lembra de sonhar grande e manter a esperança em momentos sombrios".

Já entre as notas negativas, o New York Times lamentou que "ao aprimorar o romance para a tela, Rogers reduz a melancolia [...] enquanto transforma a tolice em emoções enigmáticas". O The Guardian ressaltou que A Elefanta do Mágico "é cordial e docemente sincero, mas monótono e decepcionantemente sem magia".

Confira o trailer de A Elefanta do Mágico