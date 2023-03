Abe na Netflix: veja sinopse, elenco e trailer de filme com Seu Jorge

O filme Abe chegou ao catálogo da Netflix recentemente e desde então vem conquistando os assinantes da plataforma de streaming com sua narrativa sensível. Com direção de Fernando Grostein Andrade (Encarcerados), a comédia dramática foi lançada oficialmente em 2019, mas só chegou aos cinemas brasileiros em 2021 por meio da parceria entre as distribuidoras Downtown Filmes e Paris Filmes . Estrelado por Noah Schnapp ( Stranger Things ) e Seu Jorge, a trama do longa-metragem acompanha a história de um garoto que cozinha para unir sua família, que é metade israelense e meio palestina. Mas as coisas começam a ficar um pouco amargas entre eles depois do planejado encontro.

Com uma hora e meia de duração, a produção teve sua estreia mundial no Festival Sundance de Cinema de 2019 e o roteiro ficou nas mãos de Andrade com os roteiristas palestinos Lameece Issaq e Jacob Kader. Se você gosta de filmes sobre gastronomia e diferenças culturais, confira, a seguir, mais informações de Abe, como sinopse, elenco e repercussão:

2 de 2 Longa é estrelado por Noah Schnapp no papel do personagem-título e Seu Jorge, como seu chef de cozinha mentor — Foto: Divulgação/Paris Filmes Longa é estrelado por Noah Schnapp no papel do personagem-título e Seu Jorge, como seu chef de cozinha mentor — Foto: Divulgação/Paris Filmes

Enredo de Abe

A história segue Abe, um garotinho de 12 anos do Brooklyn, Nova York, que nutre uma enorme paixão por gastronomia. Filho de uma mãe judia e pai muçulmano, o protagonista se vê dividido entre sua família, que é metade israelense e metade palestina. Para tentar unir os avós de ambos os lados, o personagem decide preparar um jantar com iguarias de ambas as nacionalidades. No entanto, o que era para ser uma ocasião de doce comemoração, acaba por se tornar uma verdadeira panela de pressão prestes a explodir, recheada com discussões políticas e religiosas acerca dos dois povos inimigos.

Em meio a tudo isso, Abe foge de casa e encontra refúgio em uma cozinha coletiva das redondezas, que é comandada pelo chef de cozinha brasileiro Chico Catuaba, um cozinheiro conhecido por misturar sabores do mundo todo em uma feira gastronômica de rua. Assim, explorando a vida e a cidade americana escondido dos pais, o jovem faz um pedido especial para seu novo amigo, afirmando que quer trabalhar e aprender “fusion food”.

Elenco

Além de ser estrelado por Noah Schnapp (Stranger Things) no papel do personagem-título e ter Seu Jorge (Marighella) interpretando Chico, o elenco de Abe ainda é contemplado com nomes como Mark Margolis (Scarface), Arian Moayed (Inventando Anna), Dagmara Dominczyk (A Filha Perdida) e Salem Murphy (Halloween Kills: O Terror Continua). Completam o time Tom Mardirosian (O Mistério do Rosário Negro), Alexander Hodge (Fugindo do Amor), Victor Mendes (Tudo O Que É Sólido Pode Derreter), Daniel Oreskes (Law & Order), Gero Camilo (Carandiru: O Filme) e Josh Elliott Pickel (O Espetacular Homem-Aranha 2).

Repercussão

Apesar de não ser um enorme blockbuster, Abe traz uma boa performance nos sites agregadores, bem como pela crítica especializada. No site IMDb, por exemplo, dois mil usuários avaliaram o longa-metragem com nota 6.3. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Fernando Grostein Andrade tem um índice de aprovação de 71% com base em 34 reviews e uma pontuação de 67% em relação à audiência. Segundo o consenso do site em questão, "auxiliado por uma direção sensível e pelo trabalho de Noah Schnapp no papel-título, Abe é um drama familiar simples, cujos toques sutis aumentam sua profundidade surpreendente".

Já sobre as críticas de grandes veículos internacionais, como é o caso do The New York Times, a jornalista Devika Girish enfatiza que o projeto “é um filme sentimental e previsível com uma perspectiva excessivamente simplista e centrada na criança sobre questões políticas complexas". Por outro lado, Joe Morgenstern, do The Wall Street Journal, tece elogios calorosos à obra cinematográfica, afirmando que "é um daqueles filmes que você nunca espera, mas que se tornam uma agradável surpresa para você".