Amor ao Primeiro Beijo: conheça sinopse, elenco e trailer do filme

A trama tem direção da cineasta Alauda Ruiz de Azúa (Cinco Lobitos) e roteiro de Cristóbal Garrido e Adolfo Valor, que já trabalharam juntos como criadores da série de TV 'Reyes De La Noche'. Confira, a seguir, mais informações sobre enredo, elenco, repercussão e trailer.

Enredo de Amor ao Primeiro Beijo

A comédia romântica segue o personagem Javier, um homem que descobriu que tem o poder de prever o futuro quando beijou uma garota pela primeira vez aos 16 anos. Desde então, ele consegue saber qual será seu futuro amoroso assim que dá o primeiro beijo em sua pretendente. Embora isso pareça algo positivo, as coisas se complicam quando ele acidentalmente beija a namorada de seu melhor amigo e descobre que ela é o grande amor de sua vida.

Apesar de aparentar ser mais uma rom-com com toques de fantasia, a trama do filme busca abordar, até certo ponto, questões filosóficas acerca do amor e do destino. Para Sarah Almeida, do site The Review Geek, o diferencial se dá quando a produção "explora as complexidades de uma história de amor moderna, onde as pessoas se apaixonam e se desapaixonam instantaneamente".

Elenco e equipe técnica

O longa-metragem Amor ao Primeiro Beijo é estrelado por Álvaro Cervantes, conhecido por protagonizar a série de TV espanhola 'Carlos, Rey Emperador', e Silvia Alonso, que já participou do filme 'Durante a Tormenta'. Além deles, também fazem parte do elenco os atores Gorka Otxoa (Vive cantando), Susana Abaitua (Los inocentes) e Pilar Castro (Julieta). O filme tem direção de Alauda Ruiz de Azúa e roteiro de Cristóbal Garrido e Adolfo Valor.

Repercussão entre a crítica e o público

Amor ao Primeiro Beijo estreou mundialmente no dia 3 de março na Netflix e se manteve no Top 10 desde então, o que comprova certa popularidade entre o público. Em sites especializados, no entanto, o desempenho do longa não é dos melhores. No Rotten Tomatoes, ainda não há consenso entre a crítica, mas baseado em 50 avaliações somente 40% da audiência aprovou a produção. No IMDb, sua nota é 5,7.

Para John Serba, do site Decider, apesar de ter mais a oferecer do que uma comédia romântica comum, o filme não explora as ideias que surgem de sua premissa central. "Seu tom leve não combina perfeitamente com noções grandiosas sobre amor e destino. Mas você não pode deixar de admirar o esforço de Ruiz de Azua para criar algo mais do que apenas mais uma comédia, e sua capacidade de inspirar performances sedutoras de Abaitua e Alonso, que fornecem faíscas catalíticas para o romance do filme", escreveu.

