Bad Boys Para Sempre: veja sinopse, elenco e trailer de filme com Will Smith

Bad Boys Para Sempre é o terceiro longa da franquia Bad Boys, que chegou ao catálogo da Netflix no último sábado (25) e atualmente ocupa o Top 2 na categoria filmes da plataforma. Lançada em 2020 e estrelada pelos veteranos Will Smith (King Richard: Criando Campeãs) e Martin Lawrence (Vovó... Zona), a produção acompanha os inspetores de polícia Mike Lowery e Marcus Burnett, que precisam juntar forças quando são jurados de morte pela família de um traficante.

O enredo do filme mistura ação policial e comédia, e seus antecessores, Os Bad Boys e Bad Boys 2, também podem ser conferidos na Netflix. A direção é da dupla belga Adil El Arbi e Bilall Fallah, responsáveis pelo longa Rebel. Confira, a seguir, mais informações sobre enredo, elenco, repercussão e trailer.

2 de 3 Em Bad Boys Para Sempre, Will Smith e Martin Lawrence voltam a contracenar juntos — Foto: Divulgação/Columbia Pictures Em Bad Boys Para Sempre, Will Smith e Martin Lawrence voltam a contracenar juntos — Foto: Divulgação/Columbia Pictures

Enredo de Bad Boys Para Sempre

A família de um traficante mexicano, composta por sua esposa e seu filho, prometem vingança e juram de morte todos os envolvidos em seu julgamento e prisão; isso inclui o detetive Mike Lowrey. Quando Mike é ferido, ele se une ao parceiro Marcus Burnett e ao esquadrão tático especial AMMO para conseguir capturar os culpados e levá-los à justiça.

O terceiro longa da franquia Bad Boys traz mais drama em seu enredo quando comparado aos seus antecessores, além de referências às produções dos anos 90. Em entrevista para o site The Verge, o diretor Adil El Arbi falou sobre o processo criativo do longa. "Faz muito tempo desde que você viu um filme policial tradicional. [...] Com filmes como John Wick, você tem aquela ação tradicional da velha guarda [...] Essa foi a inspiração de como queríamos assumir a ação [de Bad Boys Para Sempre]", contou.

Elenco e equipe técnica

Bad Boys Para Sempre é estrelado por dois veteranos de Hollywood: Will Smith, ganhador do Oscar de Melhor Ator pelo filme King Richard: Criando Campeãs, e Martin Lawrence, nome conhecido pela franquia de comédia Vovó... Zona. Além deles, os atores Alexander Ludwig (Vikings), Vanessa Hudgens (High School Musical), Charles Melton (Riverdale) e Paola Núñez (Rainha do Sul) também fazem parte do elenco.

A dupla de diretores belga Adil El Arbi e Bilall Fallah são os responsáveis pela direção do longa-metragem. O roteiro ficou por conta de Chris Bremner (O Homem de Toronto), Peter Craig (Batman) e Joe Carnahan (Narc).

3 de 3 Em Bad Boys Para Sempre, o enredo mistura ação policial e comédia — Foto: Divulgação/Columbia Pictures Em Bad Boys Para Sempre, o enredo mistura ação policial e comédia — Foto: Divulgação/Columbia Pictures

Repercussão entre a crítica e o público

De acordo com sites especializados, o longa Bad Boys Para Sempre foi melhor recebido pelo público do que pela crítica. No Rotten Tomatoes, por exemplo, a produção conquistou a aprovação de 76% dos especialistas e 96% da audiência. Já no Metacritic, o filme recebeu média 59 entre os críticos e nota 6,5 entre os usuários. No IMDb, sua avaliação também é 6,5.

Para Jordan Hoffman, do The Guardian, apesar de um roteiro genérico, ainda vale a pena conferir a dupla Will Smith e Martin Lawrence retornando após 17 anos para trocar piadas e explodir coisas. "Lawrence, que pode contar uma história inteira em seu rosto em um take de reação, deve gritar 'Oh merda!' cem vezes em Bad Boys for Life. Cada vez é engraçado por um motivo diferente", escreveu.