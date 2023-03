Bayonetta Origins: veja história e gameplay do jogo de Switch

Bayonetta Origins: Cereza and The Lost Demon é um spin-off da famosa série de jogos estilo hack and slash da PlatinumGames. Com gráficos cartunizados e jogabilidade focada em exploração, o game apresenta uma nova perspectiva sobre as origens da protagonista, sendo uma prequel -- ou seja, uma história com eventos passados antes dos outros jogos. Lançado nesta sexta-feira (17), o título está disponível por R$ 299 exclusivamente para usuários do Nintendo Switch, mas tem demo gratuita com os dois primeiros capítulos. Veja, a seguir, mais detalhes sobre enredo e gameplay.