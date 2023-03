Carnival Row: veja sinopse, elenco e trailer da série do Prime Video

Na trama, assassinatos misteriosos ameaçam a paz num mundo neo-vitoriano onde humanos e criaturas mágicas coexistem. Acompanhe, a seguir, mais informações sobe enredo, elenco e repercussão de Carnival Row.

Enredo de Carnival Row

Em um mundo neo-vitoriano onde humanos e seres fantásticos coexistem em aparente harmonia, o inspetor Rycroft "Philo" Philostrate (Bloom) é um veterano de guerra que investiga uma série de assassinatos misteriosos. Estes crimes tem o potencial de desencadear um conflito social entre humanos e não-humanos na cidade, dado à animosidade que surge entre os dois grupos. Na investigação, Philo conta com a ajuda da fada Vignette Stonemoss (Delevingne), com quem já teve um relacionamento no passado, para encontrar pistas e suspeitos.

O que esperar da segunda temporada?

Aumentam as tensões sociais entre humanos e criaturas mágicas. Depois que um guarda é assassinado supostamente por fadas, o agora ex-policial Philo é chamado para investigar o caso, mas este recusa. Porém, os humanos investem cada vez mais em julgamentos sanguinários e políticas de exclusão para oprimir seres mágicos, o que aumenta uma revolta popular contra os membros das alas mais poderosas dos humanos.

Repercussão entre público e crítica

A série tem nota 7,8 no IMDb, graças à votação de 70 mil usuários no site. Na visão da crítica, o metascore da série é de 58 no Metacritic, enquanto a média do público é 7.5. Já no Rotten Tomatoes, a série teve aprovações de 57% na primeira e 44% na segunda temporada, com as avaliações do público sendo respectivamente 88% e 90%. No consenso da crítica, Carnival Row é "bela, mas inflada", e que, mesmo com uma mitologia fantástica bem construída, "na sua história de ricos e desafortunados tem coisa demais acontecendo".

Elenco e equipe técnica

Além de Orlando Bloom (que também é um dos produtores executivos da série) e Cara Delevingne, completam o elenco Jared Harris (Mad Men), Simon McBurney (O Pálido Olho Azul), Tamzin Merchant (Tudors), David Gyasi (Interestelar), Karla Crome (Under The Dome), Andrew Gower (Outlander), Indira Varma (Game of Thrones), Caroline Ford (Era Uma Vez), Jay Ali (Demolidor), Joanne Whalley (No Limite das Trevas), Jamie Harris (O Grande Truque), entre outros.

A série é uma criação dos roteiristas e produtores Travis Beacham (franquia Círculo de Fogo) e René Echevarria (Teen Wolf: O Filme). Na direção, estão presentes Thor Freudenthal (Diário de um Banana), Andy Goddard (Doctor Who), Julian Holmes (The Boys), Jon Amiel (Armadilha), Anna Foerster (Outlander) e Wendey Stanzler (Sex and the City).