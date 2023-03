ChatGPT: o que é e como usar? Veja o guia completo do chatbot da OpenAI

O ChatGPT é um chatbot com inteligência artificial (IA) que interage com humanos e fornece soluções em texto para diversos tipos de questionamentos. Desenvolvido pela OpenAI , o software é capaz de criar histórias, responder a dúvidas, aconselhar, resolver problemas matemáticos e muito mais — tudo isso com uma linguagem fluida e natural, semelhante à humana. O chatbot se tornou bem popular nos últimos meses, chegando a atingir a marca de um milhão de usuários em apenas uma semana de lançamento. É possível acessar os serviços da ferramenta em navegadores do computador ou de celulares após um simples cadastro.

Diversos comandos podem ser usados com o ChatGPT a fim de explorar as milhares de possibilidades do robô. Veja, a seguir, um guia completo sobre o chatbot da OpenAI para que você aprenda prompts úteis para serem usados com a IA e utilidades do chat no dia a dia. Conheça também perigos e controvérsias da plataforma e veja se há formas ou não de ganhar dinheiro com ela. Confira.

1 de 5 ChatGPT: guia completo ensina como usar ferramenta da OpenAI — Foto: Reprodução/Unsplash ChatGPT: guia completo ensina como usar ferramenta da OpenAI — Foto: Reprodução/Unsplash

📝 Quais os melhores chatbots para conversar com inteligência artificial? Comente no Fórum do TechTudo

Neste guia sobre o ChatGPT, você vai ver:

O que é o ChatGPT? Como usar o ChatGPT? O ChatGPT tem app? Como acessar pelo celular? Quais são as limitações do ChatGPT? Dicas de comandos do ChatGPT Aplicações do ChatGPT no dia a dia Perigos do ChatGPT Como ganhar dinheiro com o ChatGPT? Alternativas ao ChatGPT ChatGPT-4 e o gerador de imagens no Bing

O que é o ChatGPT?

O ChatGPT é um chatbot que utiliza inteligência artificial para interagir com humanos. O robô foi criado pela empresa OpenAI no final de 2022 e fornece soluções e respostas variadas para os mais diversos tipos de problemas e questões. Ele funciona de forma semelhante a assistentes virtuais, como Alexa e Siri, mas com a diferença de que seu algoritmo permite respostas mais complexas, dadas somente em formato de texto.

A tecnologia da OpenAI é capaz de resolver questões matemáticas, criar histórias, responder a dúvidas, gerar roteiros de viagens, criar cronogramas e muito mais. O sistema é treinado por meio do aprendizado de máquina e tem acesso a um vasto banco de textos disponíveis na Internet. Por meio da coleta e da organização de conteúdos, o robô consegue produzir respostas lógicas, com embasamento no que já foi publicado na web.

Vale lembrar, contudo, que a versão 3.5 do chatbot — a mais popular atualmente — só tem acesso a conteúdos publicados até o ano de 2021. Isso significa que, caso o internauta pergunte assuntos recentes, ele pode se confundir e compartilhar informações falsas ou imprecisas. Por isso, vale ter atenção e checar dados.

Como usar o ChatGPT?

Para usar o ChatGPT em português, é necessário entrar no site ("https://chat.openai.com/", sem aspas) e clicar em “Login”, caso já tenha cadastro na plataforma, ou em “Sign up”, para criar um registro. Se estiver criando uma conta, é preciso inserir um endereço de e-mail e gerar uma senha. O chatbot enviará uma mensagem ao seu e-mail com um link de confirmação para que seu perfil seja validado. Após a verificação, você será redirecionado para a página do ChatGPT.

Uma outra opção de login é utilizar as contas do Gmail ou da Microsoft para se cadastrar. Depois do registro, o software apresentará várias informações referentes ao sistema e uso da plataforma. Pressione em “Next” para avançar a tela. Em seguida, a página inicial do ChatGPT estará disponível. Clique na barra inferior e digite sua pergunta ou comando e clique na setinha no canto esquerdo. Vale dizer que, de primeira, o chatbot falará em inglês, mas, para mudar isso, basta escrever "Falar em português".

2 de 5 É preciso informar e-mail cadastrado para fazer login no ChatGPT — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak É preciso informar e-mail cadastrado para fazer login no ChatGPT — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

ChatGPT tem app? Como acessar pelo celular?

O ChatGPT não tem um aplicativo para iPhone (iOS) ou para Android. No entanto, ainda é possível usar o chatbot por meio do navegador do celular. Para isso, entre em ("https://chat.openai.com/", sem aspas) pelo navegador do aparelho e toque em “Try ChatGPT”. Em seguida, realize o login ou crie uma conta para começar a utilizar o serviço. Confira o tutorial completo aqui ou assista ao vídeo abaixo.

Como usar o ChatGPT no seu celular sem instalar aplicativos

Limitações do ChatGPT

O ChatGPT apresenta algumas limitações. Uma das principais é o fato de seu banco de dados estar atualizado apenas até 2021 — na prática, isso significa que acontecimentos posteriores ao ano de 2021 podem ser ignorados pelo robô. Além disso, como o sistema é alimentado com base na técnica de aprendizado de máquina, por meio de uma grande quantidade de dados disponíveis na Internet, algumas informações podem ser distorcidas ou falsas.

Nesse sentido, como as respostas do chatbot são bem formuladas e com grande aparência lógica, as produções podem ocasionar problemas como fake news ou desinformação. Além disso, já que o conhecimento adquirido pelo ChatGPT é proveniente de conteúdos já disponíveis na internet, ele também corre o risco de perpetuar discursos preconceituosos e racistas, existentes em artigos na web.

Dicas de comandos do ChatGPT

A interação com o ChatGPT pode ser mais assertiva e alinhada com os seus objetivos a depender da forma como os prompts de comando são enviados ao robô. Para otimizar as respostas do chatbot, algumas dicas são: não ser genérico; exemplificar exatamente o que você quer que ele faça; fornecer o contexto da situação; e explicar a ele o que você espera da resposta. Um outro conselho é refazer a resposta até encontrar a melhor opção. Isso pode ser feito por meio do botão “Regenerate response”, que aparece no chat.

Também pode ser interessante pedir para que o chatbot assuma um “papel”. Por exemplo, se você deseja receber uma resposta relacionada à área financeira, você pode dizer a ele “Você é um diretor financeiro. Responda ao seguinte questionamento...”. Uma outra dica é definir exatamente quem é o público-alvo e o canal de comunicação da produção. Esse formato pode ser muito útil, por exemplo, para criar scripts para redes sociais. Um exemplo de comando que pode ser usado nessa situação é “Crie um roteiro para vídeo no YouTube, com público-alvo de pessoas entre 18-25 anos, sobre o assunto...”.

3 de 5 ChatGPT pode ser acessado facilmente via celulares — Foto: Divulgação/Pexels ChatGPT pode ser acessado facilmente via celulares — Foto: Divulgação/Pexels

Aplicações do ChatGPT no dia a dia

O ChatGPT pode ser usado para auxiliar diversas tarefas no dia a dia, como estudar, trabalhar, planejar viagens, criar lista de tarefas e muito mais. Para estudar com o ChatGPT, por exemplo, você pode copiar e colar algum texto e pedir para que ele resuma, ou ainda solicitar que ele explique algum conceito complexo de uma forma mais fácil. O robô também é capaz de desenvolver simulados sobre um determinado assunto para que você possa treinar com perguntas e alternativas.

Outra possibilidade do ChatGPT é criar roteiros de viagem. Para isso, basta dizer ao robô o local a que você pretende ir e a quantidade de dias que vai ficar. Assim, a tecnologia vai criar um cronograma com os principais pontos turísticos e passeios que podem ser feitos no destino indicado. Além disso, o chatbot também pode desenvolver templates de e-mails e textos para redes sociais, preparar os internautas para entrevistas de emprego e até resolver operações matemáticas complexas.

4 de 5 ChatGPT formula template de e-mail — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes ChatGPT formula template de e-mail — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Perigos do ChatGPT

Apesar de todas as utilidades do chatbot, algumas questões relacionadas ao uso dele podem ser controversas. Uma delas é o fato de que, por apresentar um texto muito fidedigno à escrita humana, e com aparente coerência e coesão, o chatbot pode ser usado para aumentar a propagação de fake news. Um outro perigo é o mau uso do sistema para gerar códigos maliciosos e e-mails de phishings, que podem infectar dispositivos com malwares.

Um outro tema divergente é a questão dos direitos autorais, já que o robô pode criar textos completos e que “imitam” o formato de linguagem de diversos autores. Nesse caso, ainda não há um acordo na lei que estabeleça a quem a produção seria atribuída - isto é, se ao autor original ou ao chatbot. Ainda nessa situação, um outro problema possível é o fato de que escolas e faculdades, por exemplo, podem ter mais dificuldade para distinguir produções originais das criadas pelo robô.

Tem como ganhar dinheiro com o ChatGPT?

Não há formas de ganhar dinheiro diretamente com o ChatGPT. Recentemente, um suposto curso chamado Chat Money prometia lucros de até R$ 7,5 mil por mês utilizando o robô. No entanto, a promessa não passava de um golpe, com diversas vítimas apresentando relatos no site Reclame Aqui de que sequer receberam o curso por completo pela empresa.

O que é possível com o ChatGPT, porém, é otimizar algumas tarefas do seu emprego. Os usuários podem pedir para que ele sugira conteúdos para redes sociais, crie um template de e-mail, gere um roteiro de vídeo para o YouTube ou outras atividades. Assim, é possível receber insights para a realização de trabalhos, mas não ganhar dinheiro, de fato, pelo site.

Alternativas ao ChatGPT

É comum que alguns usuários comentem que o ChatGPT não funciona em determinados momentos do dia. Em diversos casos, ao abrir o site, uma mensagem que diz “ChatGpt is at capacity right now” é exibida ao internauta. O aviso significa que ele está sem capacidade para ser usado, devido a uma sobrecarga no sistema.

Nesses casos, o que pode ser feito é recarregar a página apertando F5 ou solicitar que o site o avise quando estiver ativo novamente. Para isso, basta clicar em "Get notified when we're back", digitar o seu e-mail e clicar em "Submit". Uma outra alternativa é entrar em plataformas que oferecem serviços semelhantes ao ChatGPT, como ChatSonic, Jasper Chat, Character AI, You Chat, Perplexity AI e Replika

5 de 5 ChatGPT é um chatbot criado pela OpenAI — Foto: Getty Images ChatGPT é um chatbot criado pela OpenAI — Foto: Getty Images

ChatGPT-4 e uso no pacote Office 365

No final de março de 2023, a OpenAI liberou para o público pagante a nova versão do chatbot, o ChatGPT-4. A atualização trouxe melhorias como redução na taxa de erros, otimização em idiomas diversos e leitura e produção e imagens. Para usá-lo, é preciso assinar o premium do ChatGPT, que custa cerca de R$ 104 mensais, mas alguns produtos já incorporaram o novo sistema - como é o caso do buscador Bing, por exemplo, que é gratuito e pode ser acessado facilmente pelo celular ou pelo PC. Confira um guia completo sobre a nova versão aqui.