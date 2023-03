Como saber a hora certa de trocar a bateria do celular

A bateria do celular é um item determinante para o seu funcionamento, mas que costuma decair com o passar dos meses e anos. Sabe quando o seu telefone começa a travar demais ou ficar quente? Pode ser a hora de trocar o componente. Em alguns modelos, como nos iPhones , é possível checar a eficiência nas próprias configurações. A vida não é tão simples no Android , mas existem mecanismos de verificar a saúde da bateria. Saiba como nas linhas a seguir.

A dúvida sobre a hora certa de trocar a bateria passa pelo tipo de uso e os atuais sintomas do aparelho. Na maioria dos casos, a substituição da peça após dois, três, às vezes quatro anos pode levar a um ganho interessante de autonomia e de desempenho. E a pessoa ainda economiza se for comparar com os preços dos smartphones novos, que estão todos nas alturas.

Entenda a durabilidade das baterias

A maior parte dos smartphones usa bateria de íons de lítio. Essa substância alimenta não apenas telefones, mas também carros e notebooks. Ela começou a ser considerada para este fim em 1912, mas só foi adotada em larga escala pela indústria de eletrônicos nos últimos anos.

Antes de a modalidade conquistar espaço, as baterias tradicionais, de níquel-cádmio (NiCd), tomavam conta do ramo mobile e foram responsáveis por introduzir o conceito de “efeito memória”. O termo se refere a baterias viciadas que ficaram nesta condição após serem submetidas a recargas parciais, antes de esgotar toda a energia ou antes de repô-la em totalidade, por exemplo.

O lítio surge como uma possibilidade de otimizar a experiência com a bateria, uma vez que a modalidade poderia oferecer maior durabilidade e baixa manutenção. Desde então, os telefones não têm mais tantas preocupações com o efeito memória. Por outro lado, o cuidado ainda precisa ser constante, visto que o componente pode perder eficiência com o passar dos anos.

Mais do que baixo desempenho, uma bateria danificada pode comprometer outras partes do hardware. Portanto, vale atentar-se a cada detalhe.

Como checar a saúde da bateria no iPhone

Como mencionado, o iOS dedica uma área exclusiva para que usuários acompanhem o status da bateria no iPhone. Para tal, basta entrar em “Ajustes” e procurar a aba “Bateria”. Ao clicar na opção “Saúde e carregamento da bateria” ou “Battery Health”, surgirá uma seção com informações sobre o componente.

Nesta parte, o telefone reúne dados sobre capacidade e desempenho máximo da bateria, bem como indicação de manutenção, quando necessário. Segundo a Apple, o quesito “Capacidade Máxima” da bateria informa a condição atual frente a quando o aparelho estava novo.

Ainda de acordo com a Apple, uma bateria normal é desenvolvida para reter até 80% de sua capacidade original em 500 ciclos de carga completa ao funcionar sob condições normais. A empresa recomenda a substituição de bateria quando o indicador fica abaixo dos 80%.

Como verificar o status da bateria em celulares Android

Diferentemente do iOS, o sistema Android não oferece uma área nativa no sistema para acompanhar a saúde da bateria. É assim na versão do software liberada pelo Google. Fabricantes como a Samsung, no entanto, oferecem ferramentas adicionais. Donos de telefones da gigante sul-coreana podem fazer a checagem pelo aplicativo Samsung Members, que testa vários aspectos, inclusive de hardware.

Para saber mais sobre o componente, os usuários devem abrir o app, tocar em “Suporte” (no canto inferior direito) e depois em “Diagnóstico do telefone”. Role a tela até chegar à opção de “Status de bateria” e toque nela para que o smartphone faça a avaliação.

Usuários de outras marcas podem tentar um código que deve ser digitado no aplicativo de Telefone. A combinação gera uma tela com informações sobre a bateria. Confira abaixo as numerações.

Celulares da Xiaomi: *#*#6485#*#*

Outras marcas: *#*#4636#*#*

Depois de realizar o procedimento, procure a opção “Informações da bateria” e depois aperte em “Integridade da bateria”. Pode ser que algumas versões exibam códigos em vez de textos escritos. Nesses casos, é preciso procurar a sequência MB_06 para saber o status. O ideal é que apareça “Good” (“bom” em português), o que sugere uma boa condição do componente.

Ainda existe a opção de baixar um app capaz de informar a saúde da bateria. Nomes como o do AccuBattery são lembrados com frequência quando o assunto é a checagem do componente.

Sinais de que é preciso trocar a bateria

Para além de checar o status do componente no celular, vale atentar-se aos sinais mais evidentes, como os destacados a seguir.

1. Superaquecimento do celular

Os celulares costumam ficar ligeiramente mais quente durante uso intenso. No entanto, o fator pode se tornar um indicativo de que a bateria não está funcionando em seu perfeito estado, principalmente quando atinge altas temperaturas sob uso moderado e durante o carregamento.

Na prática, esse aspecto deve interferir diretamente na capacidade da bateria, que deve operar de forma reduzida, e também pode fazer com que o smartphone desligue e precise de um tempo para voltar a ligar.

2. Bateria estufada

A bateria estufada é um sinal de alerta máximo que indica algum problema e pede visita urgente à assistência técnica. Pode ser que, além do aspecto visível na traseira do celular, isso se manifeste de outras formas, seja por manchas brancas no visor ou por meio de uma leve movimentação da tela ao ser pressionada.

Isso pode ser desencadeado por fatores como calor externo elevado e uso de fontes de baixa qualidade para realizar a recarga. Com o tempo, tudo isso, pode gerar um estufamento e, em casos mais graves, chegar a desencadear acidentes.

3. Período em 100%

Um fator sutil, mas muito importante a ser considerado na análise da bateria é o tempo backup dela. Se, ao desconectar o dispositivo do carregador, ele prontamente sair dos 100%, o tempo de backup já não pode ser considerado satisfatório. O ideal é que o aparelho consiga se sustentar por um tempo na carga máxima após a reposição total.

Em maior ou menor grau, o aspecto mencionado é um ponto forte para ajudar no acompanhamento da bateria. Mesmo que o celular não saia instantaneamente dos 100%, vale observar quanto tempo ele leva para chegar aos 90%, por exemplo.

4. Dificuldade para recarregar o telefone

Este é um dos pontos mais sugestivos de que a bateria não está em pleno funcionamento. É preciso observar outros fatores, como a procedência do carregador e se ele está conseguindo enviar energia ao smartphone. Caso a checagem do adaptador passe pelo teste, é hora de seguir a investigação e checar a bateria. Quando o componente já não é mais capaz de “segurar” a carga, ele precisa ser substituído imediatamente.

5. Desligamento inesperado

Outro indicativo evidente de que as coisas não vão bem é quando o celular desliga sozinho. Seja por problemas na estrutura ou no sistema, isso pede atenção redobrada do usuário. Mais uma vez, a bateria deve ser considerada entre as possíveis motivações do problema e uma visita a uma assistência pode ajudar a solucionar o problema.

