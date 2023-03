Como tirar print de tela do PC ou notebook? Confira o guia definitivo

Tirar print de tela no PC ou notebook com Windows é possível por meio de diversas ferramentas para fazer capturas e salvar conteúdos tanto da web quanto de programas, vídeos ou jogos. O sistema operacional conta com recursos que podem ser acessados pelo teclado, como a tecla "Print Screen", ou por meio de softwares e atalhos, como Ferramenta de Captura, "Ctrl + P" e Xbox Game Bar. Caso uma opção de print screen não funcione, é possível testar outras alternativas para capturar a tela. Ainda é possível fazer um print da tela inteira, janelas específicas ou uma determinada divisão da tela.

A Ferramenta de Captura permite tirar print em diferentes formatos, enquanto o atalho "Ctrl + P" captura a tela em uso e encaminha, automaticamente, à impressora. Outra opção é utilizar Xbox Game Bar, a partir de um recurso que permite compartilhar a imagem no Twitter. A combinação da tecla "Print Screen" com a utilização do software Paint é o método mais conhecido para capturar a tela inteira do PC ou notebook. Confira, a seguir, como fazer print screen no Windows diversas formas diferentes.

'Print screen não funciona'? veja quatro ferramentas que possibilitam gravar o conteúdo no Windows

O TechTudo reuniu abaixo nove dicas definitivas que ajudam a tirar print screen do seu notebook ou PC. A seguir, confira os tópicos que serão abordados neste guia.

Tecla Print Screen + utilização do Paint; Ferramenta de Captura; Printar a tela do PC ou notebook com atraso; Use o atalho Ctrl + P; Xbox Game Bar; Captura do programa em uso; Salvar a imagem imediatamente; Conheça todos os atalhos de teclado; Bônus: como tirar print de tela do MacBook.

Como tirar print do PC ou notebook: o guia completo

1. Tecla Print Screen + uso do Paint

Este é o modo mais conhecido e tradicional de reproduzir a tela do computador Windows, a partir da combinação de botões do teclado. Os teclados com layout padrão para Windows incluem uma tecla dedicada para prints da tela inteira.

Geralmente, a tecla Print Screen ("PrtScr" ou "PrtSc") está localizada na parte superior do teclado, ao lado da tecla F12. A ferramenta faz a captura da tela inteira do computador, incluindo a barra de ferramentas e as abas do navegador.

Aperta a tecla para tirar print no PC

Esse recurso não salva o print automaticamente como um arquivo no computador, mas armazena a imagem na área de transferência. Por isso, utilizar o software de edição Paint para colar (selecionando o botão "Colar" ou pressionando o atalho "Ctrl + V"), editar e salvar a imagem é uma boa opção para utilizar o recurso. Veja o passo a passo abaixo.

Passo 1. Pressione a tecla "PrtScn" no teclado. Em seguida, abra o programa no qual deseja copiar a imagem, como, por exemplo, o Paint, Photoshop, GIMP, Word ou mesmo um e-mail. Para isso, pressione ao mesmo tempo as teclas "Ctrl" + "V" ou clique com o botão direito do mouse e selecione a opção "Colar";

Cole a imagem capturada no programa de sua preferência

Passo 2. Conforme a aplicação onde a imagem da tela será colada, é possível editá-la. No Paint, por exemplo, o usuário pode clicar na opção seleção e, depois, marcar a área da imagem que deseja manter. Basta tocar no botão "Cortar" para concluir a ação;

A imagem capturada pode ser editada no Paint

Passo 3. Ainda no Paint, é possível mudar o tamanho da imagem ao clicar em "Redimensionar". Além de fazer as alterações estéticas permitidas pela ferramenta;

Também é possível redimensionar a imagem no Paint

Passo 4. Já no Word, por exemplo, é necessário clicar sobre a imagem para exibir a aba "Formatar". Quando a opção surgir, toque sobre ela;

O print também pode ser colado no Word

Passo 5. Selecione o item "Cortar" e, em seguida, delimite a área desejada ao mover as linhas pretas. Por fim, aperte o botão "Cortar" novamente.

Também é possível editar a imagem da tela capturada no Word

2. Ferramenta de Captura

A Ferramenta de Captura ("Snipping Tool", em inglês) é um programa próprio do Windows que pode ser encontrado por meio da busca na barra de ferramentas. O app oferece diversas opções, como recorte livre, retangular, tela inteira ou apenas uma janela do programa em uso. Além disso, existe uma função de temporizador que permite ativar o recurso na captura. Os modos de recortes disponíveis na Ferramenta de Captura são os seguintes:

Recorte de formato livre: permite desenhar uma forma livre ao redor de um objeto; Captura retangular: você pode arrastar o cursor ao redor do objeto para formar um retângulo; Captura de janela: é possível selecionar uma janela no navegador ou uma caixa de diálogo; Recorte de tela cheia: permite capturar a tela inteira, incluindo todas as janelas abertas.

'Tecla print screen não funciona'? Veja como tirar print screen com ferramenta captura de tela

Ao clicar em "Novo", a tela fica cinza e você pode selecionar a área que deseja capturar. Após tirar o print, é possível editar a imagem com os recursos de marca-texto e caneta, ou ainda por meio do Paint 3D. Apesar de não salvar de forma automática, a ferramenta permite que você salve a captura diretamente no computador, sem a necessidade de utilizar outro programa. Confira o passo a passo a seguir:

Passo 1. Na barra de busca do Windows, digite "Ferramenta de Captura" e clique sobre o ícone do programa;

Busque pela "Ferramenta de Captura" na caixa de pesquisa do Windows 10

Passo 2. Ao clicar em "Modo", você poderá escolher a região ou como o print será feito. Em "Recorte de Formato Livre", logo após a captura, o usuário pode selecionar a porção da imagem que quiser. Já em "Captura Retangular", o screenshot ficará limitado a esse formato. Enquanto em “Captura da janela”, o programa só irá registrar a tela do programa usado. Por fim, em “Recorte tela cheia”, toda a tela do computador será copiada;

Escolha o modo de captura de tela na Ferramenta de Captura do Windows 10

Passo 3. Escolhido o "Modo", basta selecionar a área desejada (no caso das duas primeiras opções) ou simplesmente deixar o programa atuar (no caso das duas últimas). A imagem será aberta em uma nova janela, com algumas opções, como copiar o arquivo, por exemplo;

É possível copiar a imagem na Ferramenta de Captura do Windows 10 para colar em outra aplicação

Passo 4. Para salvar o arquivo, toque sobre o ícone do disquete. Na caixa que abrir, escolha o formato para guardar a imagem: JPEG, GIF, PNG ou HTML. Por fim, vá em "Salvar".

A imagem capturada no Windows 10 pode ser salva em diferentes extensões

3. Printar a tela do PC ou notebook com atraso

Dentro da Ferramenta de Captura do Windows, é possível salvar uma imagem com atraso com o uso de um temporizador. Existe a opção de optar por atrasos entre três e 10 segundos. Para realizar o procedimento, primeiro identifique qual tela você deseja capturar.

Na Ferramenta de Captura, selecione "Atrasar" e escolha, por exemplo, 5 segundos. Toque em "Modo" para iniciar a contagem regressiva de 5 segundos. Em até 5 segundos, abra um menu ou, de outra forma, componha sua imagem. Quando o temporizador acabar, e a tela ficar cinza, use o mouse para desenhar em torno da área que você deseja printar.

Como printar a tela do PC ou notebook com atraso

4. Use o atalho Ctrl + P

Um atalho de print screen é o "Ctrl + P", que faz uma captura de tela do programa ou navegador aberto e abre uma janela de impressão para salvar a imagem. Esta é uma ótima opção para quem deseja tirar print de uma janela mais longa, como um site ou artigo, em que a Ferramenta de Captura ou a tecla "Print Screen" não podem ser utilizadas.

Como tirar print no PC? Atalho "Ctrl + P" permite imprimir ou salvar a imagem diretamente no computador

5. Xbox Game Bar

No Windows 10, a Xbox Game Bar é instalada de forma automática, mesmo que você não possua um Xbox, e pode ser aberta por meio do atalho Windows + G. Essa ferramenta foi incorporada ao sistema operacional como recurso para captura de imagem e gravação de clipes de jogos, mas também pode ser utilizada para tirar prints de qualquer outra tela.

Confira como gravar tela do PC com Windows sem precisar instalar nada. Para usar o Xbox Game Bar no print de telas, basta selecionar o botão da câmera no canto superior esquerdo da barra ou pressionar as teclas Windows + Alt + Print Screen.

Como tirar print no notabook: Xbox Game Bar também pode ser utilizado em games

A ferramenta permite que você compartilhe a imagem no Twitter ou copie o conteúdo para a área de transferência e edite no Paint, ou em outro editor de imagens. Além disso, é possível visualizar todos os conteúdos clicando em "Ver todas as capturas", abaixo do botão da câmera.

6. Captura do programa em uso

O sistema da Microsoft permite capturar somente a tela da aplicação em uso. Deste modo, fica de fora do print informações desnecessárias, como a barra de ferramentas, por exemplo.

Passo 1. Pressione as teclas "Alt" + "PrtScn". Em seguida, é preciso colcar a imagem em algum programa, assim como no procedimento feito somente com o botão "PrtScn". Nesse caso, exemplificaremos a colagem com a reprodução de tela do Gmail, com atalho "Ctrl" + "V";

É possível colar a imagem obtida pelo print no Gmail

Passo 2. A plataforma de e-mail do Google permite aumentar ou reduzir o tamanho da imagem ao clicar sobre ela e arrastar as margens azuis ou ao clicar sobre as opções "Pequeno", "Melhor ajuste" ou "Tamanho original".

O tamanho da imagem capturada também pode ser editado no Gmail

7. Salvar a imagem imediatamente

Nesta ação, ao associar a tecla com o símbolo do Windows e o botão Print Screen, o sistema salvará automaticamente a imagem em uma pasta chamada "Screenshots", específica para esse registro.

Passo 1. Combine, ao mesmo tempo, a tecla "PrtScn" + botão com o símbolo do Windows. A tela “piscará”, ou seja, ficará cinza por um segundo, a fim de registrar a ação. Em seguida, para encontrar a imagem, escreva "Capturas de tela" na barra de pesquisa do Windows e clique sobre a opção de pasta que aparecer;

Busque por "Capturas de tela" na barra de pesquisas do Windows 10

Passo 2. Ela estará disponível também no diretório “Este Computador > Imagens > Screenshots”. As imagens são salvas como arquivos em formato PNG.

As imagens capturadas são salvas imediatamente em uma pasta no PC no Windows 10

8. Conheça todos os atalhos de teclado

Estão disponíveis três atalhos que são simples e rápidos para tirar print da tela do notebook ou PC. São eles: "ALT + PrtScr", "Windows + Shift + S" e "Windows + PrtScr". Confira abaixo como cada atalho funciona.

"ALT + PrtScr": esse atalho permite capturar apenas a janela ativa em vez da tela inteira. Para usar esse atalho, primeiro selecione a janela que você deseja capturar e, em seguida, pressione as teclas "ALT + PrtScr" juntas. A imagem capturada será salva na área de transferência do sistema.

Use o atalho "ALT + PrtScr" para tirar print no PC ou notebook

"Windows + Shift + S": esse atalho é uma opção mais avançada que permite selecionar uma parte específica da tela para capturar. Ao pressionar as teclas "Windows + Shift + S", uma ferramenta de recorte será aberta, permitindo que você selecione a área que deseja capturar. Depois de selecionar a área, a imagem será salva na área de transferência do sistema e você poderá colá-la em um aplicativo ou programa.

Use o atalho Windows + Shift + S" para tirar print do PC ou notebook

"Windows + PrtScr": esse atalho permite capturar a tela inteira e salvar a imagem em uma pasta no seu computador. Ao pressionar as teclas "Windows + PrtScr", a tela piscará rapidamente para indicar que a imagem foi capturada e salva automaticamente na pasta "Capturas de tela" na biblioteca de imagens do Windows.

Use o atalho "Windows + PrtScr" para tirar print do PC ou notebook

É importante notar que a combinação de teclas pode variar dependendo do modelo do seu notebook ou PC e do layout do seu teclado. Por exemplo, algumas marcas de notebooks, como Positivo ou Lenovo, podem exigir que você pressione a tecla "Fn" junto com a tecla "PrtScr" ou "Alt" para tirar uma captura de tela. Recomendamos verificar o manual do usuário ou o site do fabricante para confirmar o atalho correto para o seu dispositivo.

9. Bônus: como tirar print de tela do MacBook

O usuário pode tirar print de tela no MacBook com o uso de diferentes atalhos disponíveis nos aparelhos da Apple. É possível escolher entre salvar uma tela inteira, registrar partes específicas, acessar o menu de screenshot ou utilizar o Touch Bar, ferramenta disponível apenas em alguns modelos de notebook da marca.

O TechTudo reuniu quatro dicas que ensinam como tirar print no MacBook de maneira fácil: print da tela inteira no Mac, captura de uma parte específica da tela no Mac, menu de captura de tela do Mac, captura de tela no Mac pelo Touch Bar. Confira o conteúdo completo e aprenda como tirar print no Mac de quatro formas diferentes.

Tutorial ensina quatro formas de tirar print no Mac da Apple

