Conheça Dom, série brasileira do Prime Video inspirada em história real

A segunda temporada da série brasileira Dom estreia sexta-feira (17) no Amazon Prime Video . O show dramatiza de forma ficcional a real ascensão e queda do criminoso carioca Pedro Machado Lomba Neto, conhecido pelas alcunhas de "Pedro Dom" e "bandido gato", líder de uma quadrilha especializada em assaltos a edifícios de luxo no Rio de Janeiro. Dom é uma realização da Amazon Studios com a produtora carioca Conspiração Filmes, responsável por filmes e séries como Dois Filhos de Francisco (2002) e Sob Pressão ( Globoplay ).

A segunda temporada é um trabalho póstumo do showrunner Breno Silveira, que faleceu em maio de 2022 vítima de infarto. No elenco do seriado, Gabriel Leone (Eduardo e Mônica) interpreta Pedro Dom, ao lado de Flavio Tolezani (O Outro Lado do Paraíso), Filipe Bragança (Cinderela Pop), Isabella Santoni (A Lei do Amor), Raquel Villar (Gabriela), entre outros. Se você é fã da série e quer acompanhar as novidades da segunda temporada, confira a seguir mais informações sobre Dom.

Enredo de Dom

Pedro (Leone) é um rapaz de classe média filho do policial Victor Dantas (Tolezani). Mesmo com a proteção da família, ele é usuário de cocaína e entra no mundo do crime para sustentar seu vício. Suas infrações na cidade do Rio de Janeiro envolvem assaltos em edifícios e casas de luxo da capital, sempre com muita violência contra as vítimas. Enquanto os comparsas o apelidam de "Dom", dada sua aparência física bela e a condição econômica privilegiada, a imprensa policial o identifica como "bandido gato".

Na segunda temporada, a jornada de Dom enquanto líder criminoso segue rumos ainda mais violentos. Com seu nome cada vez mais presente na imprensa, Victor fica amargurado e sem respostas para entender a vida bandida do filho. No trailer da nova season, são relatadas histórias reais relacionadas a Dom, como ter ameaçado explodir uma granada na cabeça de uma criança durante um roubo, assim como ter lançado o mesmo artefato explosivo contra um comboio da policia durante a fuga.

Quem foi Pedro Dom?

Nascido como Pedro Machado Lomba Neto, Dom era filho do casal Luiz Victor Dantas Lomba, ex-policial, e de Nídia Sarmento de Oliveira. Ainda na adolescência, Pedro foi usuário de cocaína e, para sustentar o vício, fugiu de casa e entrou no crime organizado. Entre 2004 e 2005, a quadrilha da qual Pedro era líder realizava assaltos em casas de luxo da Ilha do Governador, Barra da Tijuca, Recreio e Zona Sul do Rio. Com a repercussão dos crimes, ele foi apelidado de "bandido gato" na imprensa policial.

Segundo as investigações da polícia, o criminoso era violento e realizava tortura psicológica em suas ações. Ele rendia os moradores da casa onde o grupo invadia e os ameaçava com uma granada. Pedro retirava o pino e exigia às vítimas a entrega de joias e dinheiro rapidamente, antes que o artefato explodisse.

Dom usou a mesma arma durante um cerco policial no túnel Rebouças, no dia 15 de setembro de 2015. Na garupa de uma moto, o assaltante arremessou a bomba contra um comboio da polícia, ferindo de raspão quatro agentes. Durante a troca de tiros, uma das rodas da moto foi atingida, e Dom fugiu até um edifício na rua Alexandre com Frei Leandro. Houve resistência do criminoso, que durante o tiroteio foi baleado e morto. Pedro Dom tinha 23 anos.

Elenco e equipe técnica

Na segunda temporada da série, integram o elenco Laila Garin (Chacrinha: O Velho Guerreiro), André Ramiro (franquia Tropa de Elite), Wilson Rabelo (Bacurau), Roberto Birindelli (Nos Tempos do Imperador), Digão Ribeiro (Ursinho), Dhonata Augusto (Totalmente Demais), Ana Cecília Costa (Jonas), Rafael Losso (Travessia), Adanilo Reis (Marighela), Lian Gaia (Falas da Terra), Milton Filho (Copa de Elite), Eduardo Pelizzari (Minha Vida em Marte), Tainá Medina (O Doutrinador), João Oliveira (Lov3), Antonio Carrara (De Volta aos 15), além da participação da atriz mexicana Ludwika Paleta (Amigas e Rivais).

Além de Breno Silveira, que também foi produtor executivo, a série é dirigida por André Barros (Verdades Secretas). O roteiro é de Fábio Mendes (A Regra do Jogo), Higia Ikeda (Romance), Priscila Gontijo (Me Chama de Bruna) e Marcelo Vindicato (O Palhaço). A produção é de Renata Brandão e Ramona Bakker, da Conspiração Filmes.

Repercussão entre público e crítica

Em avaliação do público no IMDb, Dom tem nota 7,2. A aprovação pública da primeira temporada no Rotten Tomatoes é de 85%. Entre os comentários da crítica em destaque, está o do portal americano Decider, que decretou em sua resenha que a série é "dispensável". Na crítica, é dito que Dom poderia desenvolver a dinâmica entre Pedro e seu pai Victor "um pouco mais, para que a série seja bem mais que um seriado policial padrão".

Já no site Globe and Mail, em uma resenha positiva, é dito que "não é a primeira vez que a beleza sobrenatural do Rio de Janeiro é apresentada como um local que oculta uma imensa corrupção e depravação, mas na série isso é visto incessantemente como uma malignidade geracional."