Conheça Dota: Dragon's Blood, adaptação do jogo disponível na Netflix

Dota: Dragon’s Blood é uma série de fantasia sombria baseada no jogo Dota 2, da Valve . A animação original da Netflix , produzida pelo Studio Mir em associação com a Kaiju Boulevard, estreou em março de 2021. A trama acompanha a história de Davion, um cavaleiro que caça dragões com o objetivo de acabar com os males do mundo. Tendo sua alma conectada a de um dragão ancião, ele passa a enxergar uma nova perspectiva e decide se juntar às criaturas na guerra contra Terrorblade, um demônio que quer destruir todos os dragões para coletar suas almas.

A produção foi escrita por Ashley Miller, conhecido por seus trabalhos de roteirista em Thor e X-Men: Primeira Classe. A terceira temporada de Dota: Dragon’s Blood foi disponibilizada no streaming em agosto de 2022, com oito episódios, somando 24 ao todo. Confira, a seguir, mais informações sobre o enredo, repercussão e trailer da série.

2 de 2 Em Dota: Dragon's Blood, a princesa Mirana teve os pais assassinados e seu trono roubado — Foto: Reprodução/IMDb Em Dota: Dragon's Blood, a princesa Mirana teve os pais assassinados e seu trono roubado — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Enredo de Dota: Dragon's Blood

As temporadas de Dota: Dragon's Blood são chamadas de livros e contam com oito episódios cada. No início da trama, conhecemos Davion, um cavaleiro que testemunha uma luta mortal entre dois dragões anciãos. Um deles é Eldwurm Slyrak e o outro é o cadáver de Uldorak, que está sendo habitado por um demônio chamado Terrorblade. Ao final da batalha, esse demônio é repelido, mas Slyrak fica gravemente ferido e encontra um caminho para sobreviver transferindo sua alma para o corpo de Davion.

Segundo Renato Matadeen, do site CBR, apesar de batalhas épicas típicas de séries de fantasia estarem presentes na produção, essa não é a melhor parte de Dota: Dragon's Blood. “Por mais divertido que tenha sido ver essas forças colidindo, a melhor característica do programa não é essa ação medieval - é o horror primordial. [...] O suspense, a tensão e o clima macabro é onde DOTA: Dragon's Blood realmente se destacou”, escreveu.

Repercussão pela crítica e pelo público

Apesar de a série não ter avaliação suficiente por parte da crítica no Metacritic e no Rotten Tomatoes, em ambos os sites é considerada um sucesso entre o público. No primeiro, a nota dada pelos usuários foi de 8,2; já no segundo, a aprovação da audiência é de 85%. A produção alcançou nota 7,8 no IMDb.

Para André Webster, do site The Verge, a adaptação não conseguiu se equiparar ao jogo. “A boa notícia é que é uma brincadeira de fantasia divertida, embora breve, que você pode aproveitar mesmo que não tenha jogado. A má notícia é que isso explica muito pouco sobre o que torna o mundo do Dota interessante”, aponta. Maham Arsalan, do site CBR, concorda ao dizer que “o uso insatisfatório do material de origem é sua maior fraqueza”.