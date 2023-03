Conheça Kimi Ni Todoke, novo dorama da Netflix baseado em mangá

A série live-action Kimi ni Todoke (Que Chegue a Você, no título em português) chegou nesta quinta-feira (30) ao catálogo da Netflix . Baseada no popular mangá shōjo homônimo de Karuho Shiina, o novo projeto conta com direção de Takehiko Shinjou (Your Lie in April) e Takeo Kikuchi (Tokyo Alice), além de roteiro de Hayato Miyamoto. Estrelada por Sara Minami e Oji Suzuka, a trama se passa em um colégio onde uma garota solitária e excluída passa a chamar atenção do garoto mais popular da sala.

Com 12 episódios ao todo de aproximadamente meia hora cada, a série dramática é fruto de uma parceria entre a Netflix, a TV Tokyo e FINE Entertainment. Se você gosta de doramas, confira, a seguir, mais detalhes de Kimi ni Todoke, como sinopse, elenco e repercussão.

Enredo de Kimi ni Todoke (Que Chegue a Você)

Ambientada em um colégio de ensino médio japonês, a história segue Sawako Kuronuma, uma adolescente tímida que é excluída na turma por todos a acharem meio estranha. Quando o sorteio de novos lugares na sala é realizado, Shota Kazehaya, o garoto mais extrovertido e popular da escola, toma uma decisão inesperada e senta ao lado da jovem. Com o tempo, os dois passam a desenvolver uma amizade e é aí que o amor resolve dar as caras, o que acaba incomodando muita gente ao redor.

Elenco

Que Chegue a Você: Kimi ni Todoke tem como estrelas Sara Minami (Tudo por Ela), no papel da protagonista Sawako Kuronuma, e Oji Suzuka (Silencioso), como Shota Kazehaya. O elenco é composto, ainda, por nomes como Riho Nakamura (Em uma noite estrelada) no papel de Chizuru Yoshida, Shohei Miura (Amor Ávido de Inverno) como Kazuichi Arai e Rinko Kumada (Brother Trap) como Ayane Yano. Além disso, o ator Kaito Sakurai (Night Doctor) vive o personagem Ryu Sanada e Shohei Miura (Police in a Pod) dá vida ao professor Kazuichi Arai.

Repercussão

Por ter estreado recentemente, o dorama ainda não está muito presente nos sites agregadores de reviews, com exceção do IMDb, onde a produção japonesa tem inicialmente nota 7,3, com base em 25 considerações.

Em veículos internacionais, como é o caso do Leisure Byte, o jornalista Manjeet Singh tece elogios à produção, afirmando que "é uma série sincera que certamente parecerá um abraço confortável e apertado. Com sua história emocionante e representações fofas, é uma produção obrigatória para os fãs da série de anime".

Por fim, Lopa K., do The Review Geek, descreve a execução de Kimi ni Todoke como "bem-feita, senão ótima" e exalta o desenvolvimento da narrativa, que, "embora os fãs de mangá possam ficar desapontados com esta decisão, ela marca todos os critérios de um romance fácil e fofo com um ritmo descontraído, obstáculos simples que são resolvidos rapidamente e finais felizes".

Versões de Kimi ni Todoke

Inicialmente lançado em 2005 como um mangá shōjo, a obra foi um grande sucesso no Japão e tem um compilado em 23 volumes, publicado aqui no Brasil pela editora Panini. Com tanta popularidade, o projeto foi adaptado em formato de anime pela Production I.G em 2009, e tem duas temporadas, ambas presentes no catálogo da Netflix.

Em 2010, a série ganhou seu primeiro live-action em longa-metragem, que é estrelado por Mikako Tabe e Haruma Miura e dirigido por Naoto Kumazawa. Vale lembrar que o filme não se encontra disponível em nenhuma plataforma de streaming em território nacional.