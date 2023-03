Contraband Police: veja história, gameplay e requisitos do jogo

A trama de Contraband Police lembra muito a do jogo indie Papers, Please. Como um fiscal de fronteira na República Popular do Acaristão, um estado comunista da década de 80, sua principal tarefa é verificar minuciosamente os documentos de todos os visitantes, garantindo que nenhum indivíduo não autorizado entre no país. Para isso, é fundamental permanecer vigilante e minucioso nessa tarefa, pois com o tempo, o ritmo de trabalho aumentará e será mais difícil detectar erros no nome, idade, validade do passaporte, entre outros detalhes.