Crime Boss Rockay City: veja história, gameplay e requisitos do jogo de tiro

Crime Boss: Rockay City é um jogo de tiro em primeira pessoa, desenvolvido pela Ingame Studios e publicado pela 505 Games . Nele, o jogador deve disputar com inimigos e fazer várias artimanhas para se tornar o chefe do crime organizado da cidade. Além de um elenco repleto de atores famosos dos anos 1990, o título conta com uma gameplay voltada tanto para quem quer jogar sozinho quanto para quem prefere curtir com amigos.

Lançado nesta terça-feira (28) para PC, o game está disponível por R$ 161,99 na Epic Games Store. Vale lembrar que as versões para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S só chegam às lojas digitais em junho deste ano. Confira, a seguir, mais detalhes sobre história, gameplay e requisitos de Crime Boss: Rockay City.

Crime Boss: Rockay City é um jogo de tiro para jogadores solo ou em grupo; veja detalhes sobre gameplay, requisitos e enredo — Foto: Reprodução/Epic Games Store

História

Crime Boss: Rockay City é um jogo de tiro que coloca os jogadores na pele de Travis Baker, um homem determinado a se tornar o novo Rei de Rockay City, uma metrópole vibrante e tomada por uma disputa territorial. Para isso, contudo, ele terá que fazer contatos e ganhar dinheiro por meio de assaltos muito bem elaborados, mas que podem fugir do controle às vezes.

O elenco de Crime Boss: Rockay City inclui nomes famosos como Chuck Norris, Danny Trejo e Kim Basinger — Foto: Divulgação/505 Games

Outro ponto de destaque no jogo é o elenco digno de Hollywood, que inclui Michael Madsen (Travis), Kim Basinger (Casey), Damion Poitier (Nasara), Danny Trejo (The Dragon), Danny Glover (Gloves), Michael Rooker (Touchdown), Vanilla Ice (Hielo) e Chuck Norris (Xerife Norris). Essas celebridades emprestam seus rostos e vozes aos personagens do título, o que torna a experiência ainda mais emocionante.

Gameplay

O game oferece vários modos, como a campanha individual e um multiplayer cooperativo para até quatro pessoas. Além disso, apresenta elementos rogue, com fases aleatórias e morte permanente, o que significa que cada tentativa é uma experiência única e que as falhas têm consequências graves. Por outro lado, é possível desbloquear vantagens e habilidades que ajudam os players a se aproximarem do objetivo final.

Em Crime Boss: Rockay City, é possível jogar furtivamente ou partir para a ação; — Foto: Divulgação/505 Games

A furtividade é um aspecto crucial de Crime Boss: Rockay City, já que o combate acontece contra inimigos que conseguem detectar o player facilmente e alertar os demais na área. Logo, é essencial manter-se cauteloso e evitar chamar a atenção para si mesmo. Quando a furtividade é quebrada, o jogo se transforma em um frenético shooter, e é preciso enfrentar hordas de policiais e encarar situações inesperadas para fugir com o loot.

Requisitos mínimos

Crime Boss: Rockay City - Requisitos Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 10 Windows 10 Processador: Intel Core i7 4790 ou AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i5 10600K ou AMD Ryzen 5 3600XT Memória RAM: 16 GB 16 GB Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 1650 de 4 GB ou AMD Radeon RX 570 de 4 GB NVIDIA GeForce GTX 1070 de 8 GB, AMD Radeon RX Vega 56 de 8 GB ou INTEL Arc A770 de 16 GB Armazenamento: 90 GB de espaço disponível 90 GB de espaço disponível (SSD recomendado)