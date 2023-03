Daisy Jones & The Six: veja sinopse, elenco e trailer da série

A minissérie Daisy Jones & The Six estreia nesta sexta-feira (03) no Amazon Prime Video com grande expectativa pelo público. Baseado no best-seller de mesmo nome escrito por Taylor Jenkins Reid, a produção chega às telas roteirizada por Scott Neustadter e Michael H. Webe, ambos participantes da equipe de filmes como A Culpa É das Estrelas e 500 Dias com Ela. A história é de produção original da Amazon Studios e da Hello Sunshine, empresa de mídia americana. Serão 10 episódios, lançados em grupos semanalmente às sextas-feiras.

Além disso, alguns protagonistas já se destacam no mundo do cinema. Entre grandes nomes do elenco estão Riley Keough, atriz de Mad Max: Estrada da Fúria, e Sam Claflin, de Jogos Vorazes - Em Chamas.

Sinopse

A história é contada a partir de um pseudodocumentário, ou seja, uma série ficcional que utiliza as estratégias de um documentário na construção do contexto de um grupo que não existiu. Daisy Jones é uma jovem que vive na Los Angeles dos anos 70. Ela sonha em ser uma cantora famosa e encontra a mesma vontade na banda The Six, formada por quatro homens. Eles juntam suas inspirações na produção de músicas em estúdios e primeiros apresentações.

A série acompanha este início, suas reações aos primeiros momentos de reconhecimento até ascensão internacional das canções e os bastidores da vida de fama seguindo para o inesperado fim da união musical com apenas um disco lançado. Além disso, a série explora os desafios da paixão de Daisy e Billy Dunne, integrante da banda, e como eles vão lidar com a pressão da fama e do amor.

Elenco

A atriz Riley Keough ocupa o papel de protagonista como Daisy Jones na obra. A atriz é conhecida por filmes como Mad Max: Estrada da Fúria e pela série A Lista Terminal, também da Amazon Prime, lançada no ano passado. A lista de personagens principais segue com Sam Claflin, interpretado por Billy Dunne. Em Jogos Vorazes - Em Chamas, o ator fez o papel de Finnick Odair e protagonizou romances como Simplesmente Acontece e Como Eu Era Antes de Você.

Entre os nomes, também estão Suki Waterhouse (Simplesmente Acontece, A Série Divergente: Insurgente), Sebastian Chacon (Penny Dreadful: Cidade dos Anjos, Emergência), Timothy Olyphant (Justified, Santa Clarita Diet), Camila Morrone (Desejo de Matar), Will Harrison (Manhunt) e Josh Whitehouse (Nossa História de Amor e Música) em seu elenco.

Recepção entre a crítica e o público

A minissérie já possui página no Metacritic e no IMDb, mas nenhuma avaliação. Neste último, está na posição 58 de popularidade, mesmo ainda não tendo sido lançada. Já no site Rotten Tomatoes, a produção tem 75% de aprovação no tomatômetro. Por enquanto, a avaliação da crítica vê a série como vítima de alguns clichês, mas que é uma história bem planejada e desenvolvida. Outros comentam que esperavam mais momentos musicais, já que são apenas dois. "Alguns dos episódios funcionam melhor do que outros, mas Daisy Jones & the Six é, em última análise, um programa realmente agradável", destacou Emily Zemler, do Observer.

"Você vai adorar esta adaptação fenomenal se conhecer e amar o livro. Se tudo é novo e desconhecido para você, deixe a narrativa intrincada e imersiva envolver você", escreveu Cat Woods, do Flicks. Apesar dos comentários positivos, a série não agradou a todos, como visto no comentário de Rachel Cooke, do New Statesman: "Eu acho que este é um show ruim [...]. Se você gosta de uma banda fictícia dos anos 70, recomendo o filme Quase Famosos, de Cameron Crowe, de 2000. Nem mesmo Keough pode levantá-lo - e ela é maravilhosa como Daisy", explica.

