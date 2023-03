De Quem Estamos Fugindo: veja sinopse, elenco e trailer da série

Estrelado por Melisa Sözen (Sono de Inverno) no papel da protagonista Anne e pela novata Eylül Tumbar como Bambi, o elenco de De Quem Estamos Fugindo também tem nomes como Musa Uzunlar (O Apocalipse do Amor), Birand Tunca (O Grande Guerreiro Otomano), Jessica Rookeward (Entre Laços), Isik Naz Özedgü (Cabeça Quente), Başak Daşman (Two Types of People), Hakan Emre Unal (Fractured), Devrim Kabacaoglu (Bugday Tanesi) e Victoria Grace (All of Us Are Dead).