Em Uma Ilha Bem Distante: veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme Em Uma Ilha Bem Distante (Faraway, no título original) chegou ao catálogo da Netflix nesta quarta-feira (8). Desde então, já ocupa uma posição no Top 10 de longas mais assistidos da plataforma de streaming. Com roteiro de Jane Ainscough e direção de Vanessa Jopp, a comédia romântica alemã é estrelada por Naomi Krauss e Goran Bogdan. A trama conta a história de uma mulher de meia-idade rumo a uma jornada de autodescoberta recheada de romance e comédia em uma ilha remota e paradisíaca no Leste Europeu.

Com quase duas horas de duração, as gravações do longa-metragem ocorreram em Munique, na Alemanha, e também na Croácia. Se você gosta de comédias românticas, confira mais informações de Em Uma Ilha Bem Distante, como sinopse, elenco e repercussão, a seguir:

Comédia romântica Em Uma Ilha Bem Distante traz narrativa comovente e protagonista carismática

Enredo de Em Uma Ilha Bem Distante

A história segue Zeynep Altin, uma mulher de meia-idade sobrecarregada com trabalho e menosprezada pela família que está perto de seu limite. Quando a funerária faz uma confusão e veste sua amada e falecida mãe com um terno em vez do seu vestido favorito, ela surta de vez. Então, decidida a buscar um pouco de paz em sua vida, a protagonista abandona Munique e parte rumo à uma ilha remota na Croácia, para um chalé antigo de sua mãe. No entanto, as coisas saem do planejado quando Zeynep descobre que Josip, o antigo proprietário do local, ainda está vivendo por ali.

Elenco

Além de ser estrelado por Naomi Krauss (Lieb mich!) no papel da protagonista Zeynep, o elenco do filme Em Uma Ilha Bem Distante ainda é contemplado com nomes como Goran Bogdan (Sonja e o Touro), Adnan Maral (Turco para Iniciantes), Artjom Gilz (Milk & Honey), Davor Tomić (97 Minutes) e os novatos Vedat Erincin e Bahar Balci.

Repercussão

Por conta de sua recente estreia, o projeto cinematográfico ainda não possui muito destaque nos agregadores Rotten Tomatoes e Metacritic. No entanto, no site IMDb, a produção original da gigante do streaming tem, inicialmente, nota 6.1, com base em 141 considerações.

Em reviews de veículos internacionais, como o Decider, por exemplo, o jornalista Jogn Serba tece críticas mistas sobre a produção, afirmando que ela "cumprirá sua agenda superficial. Mas isso não quer dizer que seja uma experiência desagradável." Ele completa enaltecendo a atriz, dizendo que "mesmo quando a escrita é fraca, Krauss mantém o suficiente de sua presença carismática para dar liga ao filme".

Por fim, M.N. Miller, do Ready Steady Cut, elogia a narrativa e escolha de protagonista do projeto, exaltando que é "uma divertida e doce comédia romântica sobre pessoas de uma certa idade".

Confira o trailer oficial de Em Uma Ilha Bem Distante:

